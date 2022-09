Alluvione Marche, trovata l’auto di Brunella Chiù ma la 56enne è ancora dispersa

A cinque giorni dall’alluvione che ha travolto la provincia di Ancona, è stata rinvenuta l’automobile di Brunella Chiù, una delle due persone ancora disperse. La 56enne era stata trascinata dalla piena mentre si trovava a bordo della vettura a Barbara, nei pressi di Senigallia. L’auto, una Bmw serie 1 bianca, è stata ripescata la scorsa notte dal torrente Nevola, affluente del fiume Misa, vicino al ponte del Burello, tra Pianello di Ostra e Barbara.

Continuano anche le ricerche del piccolo Mattia Luconi, l’altro disperso nel nubifragio che si è abbattuto giovedì sera. Negli scorsi giorni erano stati trovati lo zainetto e poi le scarpe da tennis del bambino di 8 anni, trascinato via dal fiume mentre si trovava in braccio alla madre. I vigili del fuoco sono al lavoro con i sommozzatori sia alla foce del fiume, che in un tratto a monte, con l’ausilio anche di un elicottero che sta sorvolando la zona.

Finora è di 11 vittime confermate il bilancio del disastro, che ha causato circa 50 feriti e 150 sfollati. Le prime stime non ufficiali parlano di due miliardi di danni, una cifra che i vertici regionali ancora non sono in grado di confermare. “Non sarà un miliardo e forse non saranno nemmeno 10″, ha commentato il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli.

Nella giornata di oggi è previsto il funerale per le quattro vittime di Pianello di Ostra, che si terrà al campo sportivo. Si tratta di Giuseppe Tisba, 65 anni, e suo figlio Andrea, 25, Diego Chiappetti, 51, e l’’84enne Fernando Olivi. A Trecastelli è previsto invece il funerale di Maria Luisa Sereni, 80 anni.