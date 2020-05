Alliance News e l’Italpress: la nuova partnership

L’agenzia inglese Alliance News e la Italpress hanno firmato una partnership strategica per lo scambio di contenuti dei loro notiziari e per la diffusione degli stessi sulle rispettive piattaforme multimediali per i propri clienti. Alliance News è leader nella fornitura di notizie in tempo reale sul mondo azionario per investitori e professionisti della finanza e fra i suoi soci ha anche la PA – Press Association e la tedesca DPA.

Alliance News fornisce la copertura giornalistica di tutte le aziende quotate al London Stock Exchange – più di 2,000 aziende e società di investimento – e le notizie economiche e politiche dal mondo di interesse per chi investe.

A febbraio 2017 Alliance News ha lanciato il servizio italiano con copertura generale di tutte le quotate del listino di Milano, in lingua italiana. L’agenzia Italpress continua il suo programma di espansione internazionale e dopo la partnership con MNA – Malta News Agency – che cura un notiziario bilingue in Italiano ed inglese sull’area del Mediterraneo (MedNews), adesso apre una finestra – tramite questo nuovo accordo – anche sul mercato britannico.

“Sono molto orgoglioso di questa partnership con Alliance News – afferma il direttore Gaspare Borsellino – in quanto abbiamo la possibilità di arricchire con contenuti di qualità il nostro notiziario di Economia ed al contempo raggiungere un mercato sempre più ampio ed internazionale tramite i clienti che Alliance News ha sia in Italia ma soprattutto in Inghilterra e, tramite i suoi soci-partner, anche in altri Paesi”.

Tom Waite, direttore di Alliance News aggiunge “Alliance News e Italpress condividono una visione indipendente e obiettiva del giornalismo, per questo siamo felici di poter collaborare e di ampliare così la diffusione di notiziari affidabili e professionali.”

Potrebbero interessarti Apertura bar, ristoranti, parrucchieri e palestre in Toscana: le date ufficiali Apertura bar, ristoranti, parrucchieri e palestre in Lombardia: le date ufficiali Silvia Romano, post shock del consigliere comunale: "Impiccatela"