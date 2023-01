Alfredo Cospito, udienza in Cassazione anticipata a marzo per le condizioni di salute del detenuto

L’udienza in Cassazione sul ricorso presentato dal legale di Alfredo Cospito sarà anticipata dal 20 aprile al 7 marzo per via delle condizioni di salute del detenuto. L’anarchico al 41 bis è infatti in sciopero della fame da tre mesi nel carcere di Sassari, ha perso 30 chili e ieri si è rotto il naso dopo essere caduto.

Il suo legale si è detto in più occasioni preoccupato per le condizioni di salute di Cospito e avanzato la richiesta di trasferimenti in un carcere dotato di ospedale. L’anarchico ha iniziato lo sciopero della fame in segno di protesta per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo contro la misura del carcere duro disposto nei suoi confronti per quattro anni.

A rendere nota l’anticipazione dell’udienza è il suo difensore che aveva depositato una istanza, legata alle condizioni di salute del detenuto.