Alfredo Cospito è stato trasferito dal carcere Bancali di Sassari all’istituto penitenziario di Milano, Opera. Il trasferimento è stato deciso dai medici della Asl di Sassari, in stretto contatto con il Dap diretto da Giovanni Russo, ed fissato nelle prossime ore.

La decisione arriva a seguito delle verifiche mediche effettuate dalla dottoressa dell’anarchico, Angelica Milia. Lo spostamento è infatti legato alle sue condizioni di salute, ulteriormente peggiorate nelle ultime ore. Non cambierà infatti la linea dura al 41bis, cui Cospito è sottoposto. Oggi il suo caso verrà discusso in Cdm.

Piantedosi: “Cospito pericoloso, violenze non ci condizionano”

Alfredo Cospito “ha mostrato discreta pericolosità ed è stato condannato in via definitiva per gravissimi reati per i quali gli organi giudiziari hanno proposto il 41 bis. Io non entro in discussioni se sia appropriato o meno, ma le azioni degli anarchici, che non sottovalutiamo, non condizioneranno le nostre scelte future”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.