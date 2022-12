Alessandro Orsini attacca Aldo Grasso: “Io ti faccio dire quello che io voglio dire, vi uso come cose” | VIDEO

Alessandro Orsini attacca Aldo Grasso: “Io vi uso come cose” | VIDEO

Sta facendo discutere i social il nuovo video in cui Alessandro Orsini si scaglia contro il giornalista Aldo Grasso, che aveva scritto un articolo in cui invitava la Rai ad aprire una riflessione sull’opportunità di continuare a ospitare il docente.

Orsini, che era finito nel mirino del web e non solo dopo la gaffe in cui cambiava il cognome a un giornalista del New York Times utilizzando Google Translate, ha attaccato il giornalista del Corriere della Sera con le seguenti parole: “Io sono un esperto in movimenti a carattere insurrezionale, sono un esperto di movimenti rivoluzionari e sono anche un esperto di strategie della repressione. Sono un esperto in rivoluzioni e un esperto in repressioni. E so esattamente quali tasti premere. E so esattamente le reazioni ai tasti che premo”.

“Aldo Grasso, io ti faccio dire quello che io voglio dire. Aldo Grasso, io vi uso come cose. Vi muovo e vi faccio andare nelle direzioni che io reputo opportune” ha concluso Alessandro Orsini.

Dal profilo YouTube di Orsini pic.twitter.com/8fbFAHUmUz — RassegnaTv (@RassegnaTv) December 21, 2022

Il nuovo video del docente ha ovviamente scatenato nuove polemiche sui social con numerosi utenti che hanno iniziato a protestare per la presenza continuativa di Orsini in Rai.