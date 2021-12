Alec Baldwin racconta l’incidente sul set: “Non dimenticherò mai”

L’attore statunitense Alec Baldwin ha pubblicato su Instagram un video in cui parla del tragico incidente avvenuto lo scorso ottobre sul set del suo film “Rust” e in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

“Non dimenticherò mai – ha detto – quello che è successo, non passa giorno che non ci pensi”. A ottobre, in New Mexico, un colpo di pistola è uscito dalla canna della pistola di scena che l’attore aveva in mano, Hutchins è stata colpita a morte. Le indagini sono ancora in corse.

Nel suo videomessaggio Baldwin augura “Merry Christmas…” e ringrazia chi gli è stato vicino “parenti, amici e colleghi”, per i tanti messaggi di incoraggiamento e vicinanza, “per le tante parole gentili” che gli hanno dato la forza di affrontare questo momento molto difficile.