Agricoltore romagnolo chiede 30mila euro di rimborsi per i danni dell’alluvione: il governo gliene dà 14

Agricoltore romagnolo rimborsato con 14 euro per i danni dell’alluvione

Tredici euro e 83 centesimi: è quanto ricevuto da un agricoltore romagnolo che aveva richiesto 30mila euro di rimborsi per i danni causati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023.

A denunciare la vicenda è Stefano Mordini, uno dei titolari dell’azienda Agricola Mordini di Riolo Terme, situata nella zona collinare di Faenza.

“La mia azienda è stata gravemente danneggiata dall’alluvione. Tuttavia, non abbiamo ancora ricevuto alcun aiuto economico, eccetto un versamento di 13 euro e 83 centesimi da parte di AgriCat a fronte di un presunto danno” ha denunciato l’agricoltore.

Le parole di Mordini sono riportate da diversi organi di stampa nazionali: “Noi siamo in campagna, ci sono stati dei campi diventati irraggiungibili per diverso tempo, altri in cui effettuare procedure di bonifiche. Ci siamo arrangiati per quello che potevamo e per il resto ci siamo affidati a terzisti, abbiamo cercato di fare il possibile sperando poi nel rimborso”.

L’agricoltore spiega di non sapere neanche il perché gli sia stata erogata quella cifra: “Ci siamo rimasti malissimo, per non dir peggio, e oltre tutto non abbiamo ricevuto nessuna spiegazione su come sia stata calcolata questa cifra. Noi abbiamo fatto la domanda come indicato, ci è arrivata questa cifra ad oltre un anno di distanza dall’alluvione. È una beffa e senza davvero alcun chiarimento, nessuno ha delle risposte. Mi piacerebbe sapere come è stata calcolata la cifra”.