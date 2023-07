Rischia di perdere l’aereo e si inventa un allarme bomba: caos all’aeroporto di Pisa

Un allarme bomba per non perdere l’aereo. Una donna rischia una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio dopo aver seminato il panico all’aeroporto di Pisa, nel tentativo di fermare la partenza di un volo per Londra.

La donna, di origine anglo-colombiana, stava tornando in Inghilterra con i genitori, ma era arrivata in ritardo all’aeroporto Galileo Galilei, raggiungendo il gate alle 11, quando il volo era ormai chiuso. A quel punto ha iniziato a dare l’allarme: “C’è una bomba su quell’aereo”, ha iniziato a dire alla polizia, facendo riferimento a un altro aereo che stava per partire verso la capitale britannica. Un tentativo, forse, di fermare il decollo e sperare di riuscire a salire.

La notizia è iniziata a circolare arrivando fino al comandante che ha chiesto un controllo a bordo. L’aeroporto è stato quindi evacuato e il traffico aereo interrotto per circa un’ora, mentre veniva svolta l’ispezione a bordo del volo Ryanair diretto a Stansted. Terminati i controlli, e confermato il falso allarme, “lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività”, ha dichiarato Toscana Aeroporti.

Il caso ha avuto comunque strascichi nel resto della giornata, provocando ritardi per tutto il pomeriggio. Il volo che la donna aveva cercato di fermare è decollato più di tre ore dopo l’orario previsto, senza di lei.