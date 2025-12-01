Un’addetta alle pulizie del Circolo Canottieri Roma è stata licenziata dopo aver dato del “tu” a una socia. La donna, che da quasi vent’anni si occupava di pulire spogliatoi, sistemare il bordo piscina e preparare eventi, è stata licenziata in tronco la scorsa estate dopo un alterco con una socia di uno dei club più esclusivi della Capitale. La donna ha deciso di impugnare il licenziamento rivolgendosi all’avvocato Francesco Bronzini, esperto in materia, con la causa che ora approderà al giudice del lavoro. Secondo la versione del Circolo, l’addetta alle pulizie si sarebbe rivolta alla donna, una manager, in una sola occasione dandole del “tu”, le avrebbe chiesto se fosse socia del club, e, infine, le avrebbe lanciato addosso un asciugamano mentre la donna era distesa sul lettino con il pancione.

Una versione smentita dall’addetta alle pulizie, la quale sostiene di essersi rivolta alla manager sempre con garbo, di averle fatto gli auguri per la sua gravidanza e soprattutto smentisce di averle mai lanciato un asciugamano addosso. Il Circolo Canottieri Roma, tuttavia, giudica “inattendibili” le dichiarazioni della donna e “contraddette dalle prove in possesso”. La prima udienza della causa al tribunale del lavoro è ora fissata a gennaio.