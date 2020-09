Acireale: scompare otto anni fa, ma la famiglia ritira la denuncia

Scompare otto anni ad Acireale, la famiglia ritira successivamente la denuncia, mentre una segnalazione anonima insinua il dubbio che in realtà la ragazza non sia mai scappata di casa. È un vero e proprio giallo quello proposto dalla trasmissione Chi l’ha visto? nel corso della puntata in onda mercoledì 16 settembre. Tutto risale al 2021, quando Agata Scuto, di 22 anni, scomparsa improvvisamente nella nulla dalla sua casa ad Acireale. Tuttavia, una lettera anonima ha rivelato che Angela “non è mai uscita di casa e sta in cantina”. Parole che hanno convinto la redazione del programma condotto da Federica Sciarelli a indagare sulla questione.

Secondo quanto ricostruito, Angela percepiva una pensione di invalidità che continua a essere incassata dai familiari della ragazza. “Di quattro figli è l’unica che mi ha dato questo dispiacere. Ho fatto denuncia poi l’ho ritirata perché avevo sentito che l’avevano vista. Abbiamo continuato a prendere noi i soldi perché lei li aveva abbandonati” ha dichiarato la mamma della ragazza ai microfoni della trasmissione. La giovane, che con i suoi soldi manteneva la sua famiglia, non avrebbe mai prelevato denaro dal suo conto. Tuttavia, la donna ha smentito che la figlia possa trovarsi in cantina e ha rivelato che Agata le ha telefonato dopo essersene andata con un ragazzo. “Da quel giorno in poi non si è più fatta sentire” ha dichiarato la mamma della giovane.

