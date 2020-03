Coronavirus, a Roma gli abitanti dei vicoli di Trastevere cantano “Felicità” alle finestre | VIDEO

In questi giorni di quarantena per via dell’emergenza Coronavirus gli italiani, chiusi nelle loro case, stanno trovando vari modi per smorzare la tensione e incoraggiarsi l’un l’altro per dire che “andrà tutto bene” . Questa la frase che viene ripetuta più spesso in queste giornate, un augurio affinché la pandemia da Covid-19 possa essere presto sconfitta e che tutti possano presto tornare alla normalità. A Roma, nel quartiere Trastevere, oggi si potevano sentire tra i vicoli le note di Felicità, noto brano di Al Bano, cantato dagli abitanti affacciati alle finestre.

E non è altro che l’ennesimo flash mob che viene organizzato nei quartieri della capitale, con i romani che in questi ultimi giorni si sono spesso affacciati a balconi e finestre, di giorno o di sera con le torce, per cantare canzoni e vivere un momento di quella “socialità” che tanto ci manca.

