Laura Lonzi aveva 37 anni e soffriva di tumore. Prima di morire ha deciso di lasciare al figlio un libro per ogni futuro compleanno che avrebbe festeggiato senza di lei. “Nostro figlio crescerà nel ricordo di sua madre, anche se non ha ancora compiuto tre anni. Gli ha lasciato un libro per ogni futuro compleanno fino a quando sarà grande”, ha dichiarato a Repubblica il padre del piccolo Antonio Salerno. Nata e cresciuta a Firenze, Laura Lonzi faceva la maestra di scuola elementare a Calenzano. “Abbiamo scoperto il carcinoma a settembre. A ottobre l’operazione e poi le chemio. Abbiamo visto medici in tutta Italia. Siamo andati fino in Germania per provare una nuova cura e inviato gli esami diagnostici anche negli Stati Uniti”, ha aggiunto poi il marito. Lonzi ha perso la vita otto mesi dopo aver scoperto il carcinoma.