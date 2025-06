2 giugno 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari

Oggi, 2 giugno 2025, in Italia si festeggia la Festa della Repubblica. Nel 1946 i nostri concittadini scelsero per la Repubblica al posto della monarchia. Fu anche la prima volta in cui votarono anche le donne. Una giornata di festa nella quale sarà possibile trascorrere momenti in compagnia di amici e parenti. Per questo molti si chiedono se i negozi e i supermercati sono aperti oggi, 2 giugno 2025.

Quest’anno questa importante festività cade di lunedì. Per molti sarà dunque l’occasione per organizzare un weekend lungo fuori, magari al mare, visto il bel tempo e i primi caldi di questi giorni. Un ponte quello per la festa della Repubblica che di fatto ci proietta verso l’estate ormai alle porte. Per molti supermercati e centri commerciali è un’occasione per promuovere aperture straordinarie, confidando sul fatto che molta gente non lavora e quindi approfitterà per fare shopping. Soprattutto nelle grandi città, dunque, trovare qualcosa aperto il 2 giugno 2025 sarà dunque molto semplice.

Come sempre vi consigliamo di dare un’occhiata al vostro punto vendita di fiducia, magari consultando il sito o le pagine social, per essere sicuri che sia aperto in occasione della Festa della Repubblica. In alcuni casi potrebbe esserci un orario ridotto, vista la giornata festiva, oppure delle chiusure spot di singoli punti vendita soprattutto tra quelli autonomi. Ma trovare un negozio aperto oggi non sarà impossibile. Aperti anche per il 2 giugno gli outlet village.