Commenti razzisti contro il modello di colore di Zalando: “Basta ne*ri, andate a vendere in Africa”

“Vendetele in Africa”, “Perché il modello è neg*o quando in Italia siamo tutti bianchi?”. Sono solo alcuni dei commenti razzisti apparsi sui social sotto un post pubblicitario pubblicato dal noto sito di shopping Zalando. Il motivo? Il modello scelto per l’annuncio non è bianco, bensì di colore.

Una serie di commenti sconvolgenti si sono accumulati sotto il post, che vede un ragazzo di colore indossare una polo rosa. A dare fastidio ad alcuni utenti non è stata infatti la bellezza o meno della maglia o la qualità del servizio, ma la scelta di utilizzare un modello nero.

“Avete sbagliato continente”, “mai finché la indossa un ne**o!”, “vendeteli in Africa”, “Mi proponi la pubblicità della polo indossata da un moretto. Facciamo così: appena divento neg*o la compro. per adesso vi blocco”, hanno scritto alcuni utenti commentando l’annuncio pubblicitario di Zalando che ritraeva un modello di colore. Il post risale al 16 agosto, ma solo oggi è diventato virale dopo che la pagina Il signor distruggere ha riunito i commenti d’odio.

Purtroppo episodi del genere non sono una novità. In passato a scatenare commenti razzisti era stato un post che ritraeva una ragazza dai tratti asiatici. Anche in quel caso la modella è stata presa di mira dagli odiatori perché non sembrava italiana.

Per fortuna molti altri utenti hanno subito commentato prendendo le distanze da quelle frasi razziste.

