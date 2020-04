World Press Photo 2020 | Vincitori | Ecco le foto che hanno vinto, premio per premio

Sono stati annunciati i vincitori del World Press Photo 2020, il più importante concorso di fotogiornalismo al mondo, organizzato dall’omonima fondazione olandese dal 1955. A vincere i due premi più importanti, il World Press Photo of the Year e il World Press Photo Story of the Year, sono stati rispettivamente il giapponese Yasuyoshi Chiba e Romain Laurendeau.

Il giapponese Yasuyoshi Chiba, fotografo della France Presse, ha vinto il World Press Photo 2020. Lo scatto grazie a cui ha ricevuto l’ambito riconoscimento di foto-giornalismo immortala un giovane che recita una poesia tra i manifestanti che chiedono un governo civile a Khartoum, in Sudan, dopo il colpo di stato militare che ha destituito dopo 30 anni Omar al-Bashir.

Il fotografo francese Romain Laurendeau ha vinto invece il World Press Photo Story of the Year, dedicato a una storia e a una narrazione di grande effetto su una questione di rilevanza giornalistica, con un lavoro sulla gioventù algerina e il suo disagio, e il ruolo che ha avuto nell’ispirare le grandi proteste in Algeria del 2019.

I finalisti della 62esima edizione del premio erano stati annunciati a febbraio, mentre oggi sono stati svelati i vincitori in ciascuna categoria. Per farlo era prevista un’apposita cerimonia ad Amsterdam, ma a causa dell’epidemia da Coronavirus (SARS-CoV-2) l’annuncio è stato dato tramite i canali ufficiali della fondazione.

La giuria generale del premio cambia a ogni edizione e quest’anno è presieduta da Lekgetho Makola, capo di Market Photo Workshop a Johannesburg, Sudafrica, un centro che si occupa di cultura e istruzione fotografica. Fanno poi parte del resto della giuria Lucy Conticello, direttrice fotografica di M, settimanale di Le Monde; Sabine Meyer, direttrice fotografica dell’organizzazione National Audubon Society; il fotografo di Getty Images Chris McGrath; la fotogiornalista Mariana Bazo; il fotografo Pete Muller; la photoeditor e curatrice Tanvi Mishra. Per selezionare i vincitori, i giudici hanno esaminato 73996 fotografie di 4283 fotografi da 125 paesi diversi.

Solitamente le fotografie vincitrici vengono esposte in una mostra itinerante in giro per il mondo, che viene presentata ogni anno dopo la premiazione. Per motivi di sicurezza relativi all’epidemia di COVID-19, l’apertura è stata rimandata a data da destinarsi.

World Press Photo 2020 foto, i vincitori

Contemporary Issues, primo premio © Nikita Teryoshin, Russia – Nothing Personal – the Back Office of War

Contemporary Issues, 3° premio Mark Peterson, Stati Uniti, Redux Images, per il New York Times

Contemporary Issues, Storie, 1° premio © Lorenzo Tugnoli, Italia, Contrasto, per il Washington Post The Longest War

Contemporary Issues, Storie, 3° premio © Nicolò Filippo Rosso, Italia Exodus

Ambiente, 1° premio © Esther Horvath, Ungheria, New York Times Polar Bear and her Cub

Ambiente, 2° premio © Noah Berger, Stati Uniti, Associated Press Battling the Marsh Fire

Ambiente, Storie, 1° premio © Luca Locatelli, Italia, National Geographic The End of Trash – Circular Economy Solutions

Ambiente, Storie, 3° premio © Katie Orlinsky, Stati Uniti, National Geographic The Carbon Threat

General News, 2° premio © Alessio Mamo, Italia Russian Mother and her Child at Al-Hol Refugee Camp

General News, Stories, 1° premio © Nicolas Asfouri, Danimarca, Agence France-Presse Hong Kong Unrest

General News, Storie, 2° premio © Fabio Bucciarelli, Italia, L’Espresso A Rebellion Against Neoliberalism

Long Term Projects, 2° premio © Sabiha Çimen, Turkey Hafız: Guardians of the Qur’an

Studentesse nel cortile di una scuola coranica a Istanbul, in Turchia, il 17 dicembre 2019.

Natura, Storie, 1° premio © Alain Schroeder, Belgio, National Geographic Saving Orangutans

Potrebbero interessarti Matteo Salvini ringrazia Fedez sui social: la geniale risposta del cantante Covid 19 e ricerche su Google, da SEOZoom il primo algoritmo per misurare l’impatto La poesia di Luis Sepulveda dedicata alla moglie: “La più bella storia d’amore”

Ritratti, 1° premio © Tomek Kaczor, Polonia, Duży Format, Gazeta Wyborcza Awakening

Ritratti, Storie, 2° premio © Tatsiana Tkachova, Bielorussia Between Right and Shame

Sport, 1° premio © Mark Blinch, Canada, NBAE Kawhi Leonard’s Game 7 Buzzer Beater

Sport, Storie, 2° premio © Olivier Papegnies, Belgio The Gouandé Gazelles

Spot News, 1° premio © Farouk Batiche, Algeria, Deutsche Presse-Agentur Clash with the Police During an Anti-Government Demonstration

Spot News, Storie, 3° premio © Oliver Weiken, Germania, Deutsche Presse-Agentur Deadly Bomb Blast in Kabul

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO