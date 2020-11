WhatsApp e i messaggi che scompaiono

L’aggiornamento, che verrà lanciato giovedì, consentirà agli utenti di impostare la nuova opzione che elimina automaticamente i messaggi sette giorni dopo l’invio, per ogni singola chat in cui si trovano – sia singola che di gruppo.

A differenza di alcuni competitor, come ad esempio l’app di messaggistica Signal, con WhatsApp, di proprietà di Facebook, non è possibile modificare la durata dell’archiviazione dei messaggi. “Iniziamo con sette giorni”, afferma l’azienda in un post sul blog.

La scomparsa dei messaggi può essere abilitata toccando il nome della chat nella parte superiore dello schermo e scorrendo verso il basso fino alla nuova opzione “scomparsa dei messaggi” e attivarla. In questo modo non vengono eliminati i messaggi meno recenti e entrambi i membri di una chat possono attivare o disattivare l’impostazione, mentre in una chat di gruppo solo gli amministratori possano farlo.

Come con altre opzioni di messaggio che si distruggono, gli utenti devono fidarsi dell’utente con cui stanno chattando. Non c’è nulla che impedisca all’altra parte di acquisire screenshot o inoltrare i messaggi che desidera salvare per dopo.

La nuova funzione arriva un mese dopo che WhatsApp ha lanciato un servizio di shopping, integrandosi con Facebook più strettamente che mai. Gli utenti potranno ora inviare messaggi a un’azienda sull’app, sfogliare un catalogo di articoli in vendita e completare un acquisto, il tutto senza dover lasciare WhatsApp.

