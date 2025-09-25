Chiede cinque numeri a ChatGPT e vince 150mila dollari alla lotteria: “Lì darò tutti in beneficenza”

Vince 150mila dollari alla lotteria grazie ai numeri forniti da ChatGPT: è quanto accaduto a Carrie Edwards, una donna residente in Virginia, la quale ha rivelato che donerà i soldi in beneficenza. La vicenda, che risale all’8 settembre scorso, è stata raccontata dal New York Post. “Ho capito esattamente cosa dovevo fare. Sapevo che dovevo dare via tutto, voglio che questo sia un esempio di come chi è baciato dalla fortuna possa aiutare gli altri” ha dichiarato la donna.

“Quando ho visto sul telefono il messaggio ho pensato a una truffa, ‘non posso aver vinto’. Ma dopo ho verificato e non ci potevo credere – ha raccontato ancora Carrie Edwards – È una manna dal cielo, che non mi aspettavo. Sicuramente aiuterà chi ne ha bisogno”. Secondo quanto rivelato la donna aveva giocato un dollaro in più per sbloccare sbloccare l’opzione “power play” che le ha permesso, così, di triplicare la vincita passando da 50mila a 150mila dollari. Una parte dei soldi verranno donati all’Associazione per la degenerazione frontotemporale, malattia a causa della quale è morto il marito della donna. Un’altra donazione verrà fatta all’azienda agricola “Shalom Farms”: “È una grande organizzazione, con un programma di giustizia alimentare e equità alimentare”. E infine anche la “Navy-Marine Corps Relief Society” riceverà una parte del premio: “Mio padre, un ex pilota di caccia, l’ha sempre sostenuta e continuerò a farlo”.