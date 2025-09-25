Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Costume
Costume

Chiede cinque numeri a ChatGPT e vince 150mila dollari alla lotteria: “Lì darò tutti in beneficenza”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'incredibile storia di una donna in Virginia: "Pensavo fosse una truffa"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Vince 150mila dollari alla lotteria grazie ai numeri forniti da ChatGPT: è quanto accaduto a Carrie Edwards, una donna residente in Virginia, la quale ha rivelato che donerà i soldi in beneficenza. La vicenda, che risale all’8 settembre scorso, è stata raccontata dal New York Post. “Ho capito esattamente cosa dovevo fare. Sapevo che dovevo dare via tutto, voglio che questo sia un esempio di come chi è baciato dalla fortuna possa aiutare gli altri” ha dichiarato la donna.

“Quando ho visto sul telefono il messaggio ho pensato a una truffa, ‘non posso aver vinto’. Ma dopo ho verificato e non ci potevo credere – ha raccontato ancora Carrie Edwards – È una manna dal cielo, che non mi aspettavo. Sicuramente aiuterà chi ne ha bisogno”. Secondo quanto rivelato la donna aveva giocato un dollaro in più per sbloccare sbloccare l’opzione “power play” che le ha permesso, così, di triplicare la vincita passando da 50mila a 150mila dollari. Una parte dei soldi verranno donati all’Associazione per la degenerazione frontotemporale, malattia a causa della quale è morto il marito della donna. Un’altra donazione verrà fatta all’azienda agricola “Shalom Farms”: “È una grande organizzazione, con un programma di giustizia alimentare e equità alimentare”. E infine anche la “Navy-Marine Corps Relief Society” riceverà una parte del premio: “Mio padre, un ex pilota di caccia, l’ha sempre sostenuta e continuerò a farlo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Costume / La Russa e Santanché a cena da Salt Bae a Milano. E il presidente del Senato fa il gesto del sale
Costume / Un'azienda cinese registra il marchio "Giorgia Meloni": venderà scarpe e abbigliamento
Costume / Tempi di pagamento delle imprese italiane: un tasto dolente su cui lavorare
Ti potrebbe interessare
Costume / La Russa e Santanché a cena da Salt Bae a Milano. E il presidente del Senato fa il gesto del sale
Costume / Un'azienda cinese registra il marchio "Giorgia Meloni": venderà scarpe e abbigliamento
Costume / Tempi di pagamento delle imprese italiane: un tasto dolente su cui lavorare
Costume / Trenitalia, Regionale è partner ufficiale di X FACTOR 2025
Costume / Dalla Tradizione all’Innovazione: come HAFTINA rinnova l’Arte Liturgica
Costume / Finanziamento con trattenuta in busta paga: cosa sapere
Costume / Salt Bae arriva a Milano: tutto pronto per l’apertura del primo ristorante italiano del macellaio turco
Costume / Ryanair aumenta i bonus per i dipendenti che individuano i bagagli fuori misura
Costume / Reinhold Messner si scaglia contro gli “influencer ignoranti”: “Portano solo problemi in montagna”
Costume / Influencer travolti da un suv mentre recensivano un ristorante in Texas
Ricerca