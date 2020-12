“Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico ‘Fedez’ Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”. A scriverlo su Instagram è Silvio Berlusconi, che ha pubblicato uno screenshot della videochiamata con i ‘Ferragnez’.

Chiara Ferragni e Fedez ieri infatti hanno ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. “Influencer, imprenditori, intrattenitori, durante la prima fase dell’emergenza hanno messo notorietà al servizio della lotta al covid-19 per provare a lenire le ferite della città”, si legge tra le motivazioni della premiazione.

E ancora: “Con un racconto ironico sulla vita della famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull’importanza di osservare le regole anti contagio. Con altruismo unito a senso pratico hanno lanciato una raccolta fondi per l’ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele. A questo risultato straordinario si aggiunge l’impegno con l’iniziativa Milano Aiuta: pedalando, hanno portato cibo a persone in difficoltà. Hanno, insomma, dimostrato quanto sia importante porgere mano ai più fragili, con vero spirito ambrosiano”.

