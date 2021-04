Valentina Ferragni: “Le analisi non sono andate bene: soffro di insulinoresistenza. Più grave del previsto”

Valentina Ferragni: “Ho scoperto di soffrire di insulinoresistenza”

La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, ha comunicato ai suoi follower l’esito delle analisi cliniche a cui si è sottoposta alcuni giorni fa a causa di alcuni problemi di salute. “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza”. “Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita”, conclude Valentina Ferragni nelle stories Instagram.

Cos’è l’insulinoresistenza

Valentina Ferragni soffre di insulinoresistenza, una patologia che riguarda la diminuzione della capacità delle cellule di rispondere all’azione dell’insulina. Si intende quindi la bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina, che può portare a diabete mellito di tipo 2. Le cause possono essere ormonali, genetiche o farmacologiche.

