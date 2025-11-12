Icona app
Costume
Costume

L’incredibile storia dell’uomo senza sonno: “È da 62 anni che non dormo, e fumo 70 sigarette al giorno”

Thai Ngoc afferma di non chiudere occhio dal 1963

di Niccolò Di Francesco
In Vietnam c’è un uomo che non dorme da 62 anni: è l’incredibile storia di Thai Ngoc, contandino in un villaggio della provincia di Quang Nam. Secondo quanto racconta l’uomo, oggi 81enne, tutto ha inizio nel 1963 quando, durante la guerra, si ammala gravemente. Da quell’anno, Thai Ngoc afferma di non aver più chiuso occhio. In compenso lavora i campi, fuma settanta sigarette al giorno e beve alcolici. L’uomo, secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, è tenuto d’occhio da ricercatori, documentaristi e compaesani: nessuno può dire di averlo visto con certezza dormire. “Ho provato di tutto negli anni, medicine, rimedi casalinghi, persino vino di riso, ma nulla ha mai funzionato” ha dichiarato Thai Ngoc al sito indiano News 18.

La storia, raccontata anche da diversi youtuber, suscita diverse perplessità: è scientificamente provato, infatti, che un uomo non può sopravvivere più di qualche giorno senza mai dormire. E allora che cosa c’è di vero? Non tutti credono che la storia di Thai Ngoc sia reale anche se c’è chi ha provato a dare una spiegazione. Alcuni medici, infatti, ipotizzano che l’uomo faccia dei “microsonni”, ovvero delle brevi pennichelle intervallate da lunghissime ore di veglia. Quel che è certo è che nessuno, come detto in precedenza, lo ha mai visto effettivamente dormire.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca