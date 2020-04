Un libro di corsa – I quattro accordi

Quando ho iniziato a leggere “I quattro accordi” di Don Miguel Ruiz ho provato un senso di pace e mi sono sentita capita. Buffo eh?

Come in quasi tutti i libri, ognuno gli dà un’interpretazione diversa perché dipende dal momento in cui lo leggi e i sentimenti che prevalgono.

Per me è un libro filosofico, potrei definirlo guaritore e una via di fuga da quello che non vuoi essere e quindi diventare.

Per farlo basta seguire i quattro accordi: sii impeccabile con la parola, non prendere nulla in modo personale, non supporre nulla e dai sempre del tuo meglio.

Se ci pensate sono le stesse cose che ci hanno segnato i nostri genitori da piccoli, ma crescendo molti lo hanno dimenticato.

