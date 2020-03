Un libro di corsa – Anime trasparenti

Siamo nella periferia di Milano, in un posto non ben identificato, Gloria ha fondato un asilo per i figli di immigrati non in regola. Fin qui nulla di strano, sembra il solito libro attuale senza colpi di scena.

La variante che cambia tutto non si fa aspettare, Gloria viene investita e lotta per la vita, ma è davvero un incidente oppure come spesso succede l’apparenza inganna?

Il lato oscuro, questa volta, si nasconde nel “bianco”. Con “Anime trasparenti”, Daniele Bresciani riesce a mischiare attualità, azione, angoscia e tensione in un solo libro. Non vi resta che leggerlo.

RECENSIONI VELOCI