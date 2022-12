Tradimenti, ecco qual è la città più infedele d’Italia: la classifica

Ormai c’è una classifica per tutto. Anche per le città più inclini ai tradimenti, quindi a relazioni sessuali al di fuori dei legami sentimentali ufficiali. La piattaforma Ashley Madison usata da chi vuole tradire il proprio partner o coniuge, ha stilato una top twenty delle città dove si si tradisce il proprio partner con maggiore facilità. Qual è la prima città italiana della classifica?. Scopriamolo insieme.

Trieste, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, è la prima città d’Italia dove si tende di più ad andare al letto con altre persone al di fuori della coppia. In seconda posizione, troviamo Venezia, sempre al nord, ma in Veneto. La capitale d’Italia, Roma, si classifica in terza posizione, quarta Milano. Al quinto posto Prato, in Toscana, che precede Genova e Bologna.

All’ottavo posto la capitale industriale Torino, mentre al nono posto c’è Firenze. In decima posizione un’altra toscana, Pisa. Ma Ashley Madison, ha stilato la classifica per le prime venti posizioni. Ecco le altre città italiane in classifica, dall’undicesima alla ventesima posizione.

La top twenty dell città più fredigrafe d’Italia

Le città, se si voole, in cu si tradisce un po’ meno, quindi quelle che vanno dall’undicesima alla ventesima posizione della classifica sono:

Verona

Parma

Padova

Ravenna

Bolzano

Venezia

Udine

Bergamo

Monza

Napoli

“La Top 20 delle città più infedeli vede le destinazioni settentrionali più attive a un love affaire extraconiugale a discapito di quelle meridionali che, fatta eccezione di Napoli, sono sparite dal ranking – dichiara Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa –. È interessante osservare come i piccoli centri urbani stiano conquistando posizioni significative in questa lista nonostante la densità di popolazione sia davvero esigua rispetto alle grandi città del nord e centro Italia”.

Le regioni del sud, infatti, fatta eccezione per la Campania con Napoli alla ventesima posizione, sono praticamente assenti. Cagliari e Catania non sono nella top twenty, mentre lo scorso inverno occupavano rispettivamente la nona e la quindicesima posizione.