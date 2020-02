Totti e Salvini insieme sulla neve: l’incontro in Trentino

Totti e Salvini, incontro in Trentino

Francesco Totti e Matteo Salvini si sono incontrati. No, nessun progetto politico. I due “capitani” si sono incrociati sulle montagne del Trentino, vicino Madonna di Campiglio, dove stanno passando qualche giorno di relax. A renderlo noto è stato il leader della Lega che ha condiviso lo scatto sui social. “Il Capitano. Onore a Francesco Totti”, la didascalia.

La foto ha, ovviamente, fatto il pieno di commenti: approvazioni e critiche. “Due capitani in uno”, “Ma non eri milanista?”, “Totti non avrebbe voluto vederla pubblicata: guardate che faccia fa”, “Da una parte il capitano dall’altra pure” solo per citarne alcuni.

Poco prima l’ex Ministro dell’Interno ha postato altre foto dal Trentino con in mano i prodotti tipici della regione: dal vino allo speck. E più di qualche follower ha bacchettato Salvini ricordando che nei venerdì di Quaresima “non si dovrebbe mangiare carne”.

