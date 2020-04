Tom e Jerry a un metro di distanza: il nuovo murales dello street artist Maupal

Il gatto e topo più famosi del mondo ci insegnano il distanziamento sociale. Tom e Jerry sono i protagonisti del nuovo murales dell’artista Mauro Pallotta, in arte Maupal, spuntato a Borgo Pio, quartiere della capitale e casa allo street artist. L’opera si intitola “Un metro” e raffigura Jerry che intima a Tom a mantenere le distanze. Il murales è un omaggio all’appena scomparso regista Gene Deitch , il regista del celebre cartoon scomparso lo scorso 19 aprile. Ma non solo: “L’abitudine di mantenere le distanze e usare le mascherine – spiega Maupal in un post su Facebook – diventerà sinonimo di rispetto verso se stessi e verso il prossimo, col passar del tempo includerà anche una nuova forma di rispetto a livello mentale e umano. Sarà più complicato per il più forte, sormontare il più debole, in ogni senso ed in ogni circostanza”.

