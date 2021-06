Un’esperta di appuntamenti rivela su TikTok il modo ideale per chiedere a una ragazza di uscire

Un’esperta di appuntamenti su TikTok ha rivelato come uno sconosciuto le ha chiesto di uscire e ha delineato tutte le accortezze che ha adottato il ragazzo nell’approccio. Simone Grossman, su TikTok @internetyenta, è un’artista e organizzatrice di incontri presso la società di matchmaking Three Day Rule e in uno dei suoi ultimi video ha parlato della sua più recente esperienza di appuntamenti.

“Oggi uno sconosciuto al parco mi ha chiesto di uscire e voglio raccontarvi del motivo per cui lo ha fatto con tanto successo. Ero seduta nel parco vicino a un laghetto in attesa di un’amica e questo ragazzo viene da me e rimane a circa due metri da me per l’intera interazione. Non mi sono sentita a disagio ma come se stesse rispettando il mio spazio personale. Non era presuntuoso in alcun modo. La sua frase di apertura è stata un commento su qualcosa in particolare nella mia energia invece che un commento sul mio corpo o qualsiasi cosa fisica. Inoltre la sua introduzione mi ha dato una via d’uscita. Se non avessi avuto voglia di parlare non mi stava facendo pressioni e mi ha dato un’uscita educata. Ha anche aspettato che arrivasse la mia amica prima di chiedermi il numero di telefono”, racconta Simone Grossman nel video di TikTok.

Verso la fine del breve filmato, la tiktoker ha rassicurato gli uomini che non devono seguire passo dopo passo il comportamento del ragazzo quando stanno corteggiando qualcuno. “È solo un fantastico esempio di come potrebbe essere fatto”, dice la ragazza. Il video è stato visualizzato più di 270mila volte.

