Tiffany & Co. crea un calendario dell’Avvento versione Luxury

Natale non è così lontano e Tiffany & Co. ha già pensato di entrare in quel clima fatto di panettoni, luci e pacchetti da scartare lanciando sul mercato un regalo da sogno: un calendario dell’Avvento versione Luxury.

La celebre azienda di gioielli ha pensato proprio a tutto, a partire dalla scatola, che è un pezzo unico: una cassettiera alta più di un metro e larga 90 centimetri, realizzata dall’artista e illustratore Pat Vale. Interamente dipinta a mano, nell’inconfondibile colore Tiffany Blue. Si tratta di una copia in scala dello storico negozio Tiffany nella Fifth Avenue, a New York. Dietro alle due porte che fungono da facciata del palazzo ci sono 24 cassettini, ognuno con all’interno un oggetto prezioso firmato, naturalmente, Tiffany.

Tra i 24 oggetti, ci sono pendenti, bracciali, orecchini, tra cui una spilla in argento e oro, un pendente in oro rosa, degli orecchini in platino con diamanti. Ma non ci sono solo gioielli: aprendo i cassettini si troveranno anche una penna e una matita con inserti in argento, un portachiavi, un profumo, una candela, un cavallo a dondolo decorativo e persino una molletta da bucato (in argento, s’intende).

Tutti i singoli articoli appartengono alle collezioni più iconiche di Tiffany & Co., tra cui Tiffany Victoria, Tiffany T, Tiffany City HardWear. Alcuni articoli invece fanno parte della collezione Collezione Everyday Objects. Tutti gli oggetti hanno un valore che varia tra i 13 mila ai 15 mila dollari l’uno. Il costo totale del box è una cifra da capogiro: 112 mila dollari, di sicuro non per tutte le tasche.

Se siete tra gli interessati all’acquisto, il sito di Tiffany & Co. fornisce tutti i dettagli. Affrettatevi, però, l’edizione è limitata: si parla di soli quattro modelli disponibili!

Tiffany e il distributore automatico di gioielli nello store di Londra

