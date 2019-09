Questo sex toy assicura un “sesso orale perfetto” grazie all’intelligenza artificiale

Il sex toy che garantisce un “sesso orale perfetto” grazie all’intelligenza artificiale

Il campo dell’intelligenza artificiale continua a sorprenderci, e questa volta è nel campo dei Sex toy che si applica. L’oggetto in questione si chiama Autoblow Ai ed è il gadget sessuale del futuro.

Questo sex toy per uomo offre un’esperienza di sesso orale potenziata con l’intelligenza artificiale. Lanciato oggi negli Stati Uniti, Autoblow Ai è commercializzato a un prezzo di 299 dollari, 274 euro.

L’avventura di Autoblow è iniziata nel 2014 grazie a un crowdfunding che ha permesso al suo creatore di raccogliere migliaia di dollari. Il progetto di era quello di proporre una nuova esperienza in termini di fellatio con i sex toys. Brian Sloan è riuscito a raccogliere mezzo milione di dollari.

Il sex toy Autoblow Ai misura 20 centimetri di lunghezza e offre ai suoi utenti diverse modalità ed esperienze di sesso orale. Per diversi mesi, un gruppo di volontari serbi ha guardato ore di video pornografici per comprendere al meglio le differenze nei movimenti e nei ritmi, secondo quanto racconta il documentario.

“L’obiettivo era quello di dare l’impressione che qualcun altro ti stesse dando un orgasmo. Un vero pom***o è sorprendente, non sai cosa farà l’altro “, spiega Brian Sloan in un video promozionale.

Su un pene digitale, i tester hanno riprodotto i movimenti presenti nei video per creare un’esperienza simile a quella che potevano vedere sullo schermo. Gli ingegneri, in questo modo, sono stati in grado di definire “le 16 aree più utilizzate della bocca” .

Sono disponibili nove modalità che possono variare a seconda della velocità scelta dall’utente, la decima, che si basa sull’intelligenza artificiale, può anche essere aumentata in velocità e intensità dall’utente in qualsiasi momento.

Potrebbero interessarti Molestie per strada: #Fischia al cane è la petizione per renderle reato. L'intervista a Queralt Badalamenti Susanna Camusso: “Nei colloqui c’è un ritorno al maschilismo violento” Harry e Meghan a Roma: ecco il super hotel dove hanno alloggiato i duchi di Sussex

Il sex toy viene fornito con una batteria che si collega a una presa di corrente convenzionale.

I vibratori non sono solo per le donne, ne esistono alcuni anche per gli uomini