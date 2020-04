Settimana santa di Pasqua 2020: eventi in tv, streaming e radio

Dal 6 al 12 aprile 2020 si celebra la settimana santa. Una serie di celebrazioni che hanno subito stravolgimenti vista l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Non è infatti possibile seguire nessun evento dal vivo. Per ovviare al problema si è quindi ricorsi alla tecnologia con tv, internet e radio in prima linea. Ma dove è possibile seguire gli eventi della settimana santa di Pasqua 2020 in tv e streaming? Di seguito tutte le informazioni.

Dove vedere gli eventi della settimana santa in tv e streaming

I media del Vaticano e della Conferenza Episcopale Italiana seguiranno gli appuntamenti della settimana santa sul canale Youtube di Vatican News, che trasmette in tutto il mondo e in diverse lingue, così come in Tv e radio, su Tv2000 (canale 28, Sky canale 157, Tivùsat 18) e InBlu Radio.

In campo è scesa anche la tv di Stato con Rai 1, che in linea con quanto fatto nelle ultime settimane attraverso la trasmissione quotidiana della messa di Papa Francesco ogni mattina, seguirà i principali eventi della settimana.

Il calendario: tutti gli appuntamenti della settimana santa

Abbiamo visto dove vedere gli eventi della settimana santa in tv e streaming, ma quando si terranno? In quali date? Di seguito il calendario evento per evento.

GIOVEDÌ SANTO, 9 APRILE 2020

Il Giovedì Santo è in programma la Messa nella Cena del Signore a partire dalle ore 18.

VENERDÌ SANTO, 10 APRILE 2020

Il Venerdì Santo alle ore 18 è prevista la celebrazione della Passione del Signore, che avrà inizio alle ore 21 con la Via Crucis sul sagrato della Basilica di San Pietro (l’evento sarà trasmesso in tv su Rai 1).

SABATO SANTO, 11 APRILE 2020

Il Sabato Santo alle ore 21 avrà inizio la Veglia pasquale (trasmessa in diretta su Rai 1).

PASQUA DI RESURREZIONE, DOMENICA 12 APRILE

Per la domenica di Pasqua del 12 aprile è naturalmente prevista la Messa pasquale, a partire dalle ore 11, al termine della quale il Papa impartirà la benedizione Urbi et Orbi.