Salvini mangia le ciliegie, al suo fianco c’è il professor Birkermaier di Fantozzi

In questi giorni ha fatto molto discutere il video in cui il leader della Lega Matteo Salvini era intento a mangiare un gran numero di ciliegie durante una conferenza stampa, mentre al suo fianco il presidente del Veneto Luca Zaia parlava di bambini deceduti.

Una scena che ha indignato molti italiani, visto il delicato tema che veniva affrontato in quel momento dal governatore. Salvini, in ogni caso, ha minimizzato l’accaduto e intervistato poi da Mattino 5 ha replicato: “Sono stati gli imprenditori italiani a mettere sul tavolo quelle ciliegie chiedendo di dire di mangiare italiani, comprare italiano. Quello era il mio pranzo, non mangerò più ciliegie. Secondo qualcuno è meglio farsi due canne che mangiare due ciliegie”.

Come sempre accade in questi casi, i social si sono scatenati, realizzando diverse parodie e video virali. In questo, in particolare, il leader della Lega è affiancato non più da Zaia ma dal leggendario professor Birkermaier, il personaggio interpretato da Silvano Spadaccino nel film del 1980 Fantozzi contro tutti. Nella pellicola di Neri Parenti il professore è un dietologo dai modi bruschi che ha il compito di far dimagrire il personaggio di Paolo Villaggio.

