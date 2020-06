Mentre Zaia parla di neonati morti, Salvini “si ingozza” di ciliegie | VIDEO

Luca Zaia, governatore del Veneto, in conferenza stampa sta parlando delle tragiche morti di tre neonati all’Ospedale di Borgo Trento a Verona, causate dall’infezione del batterio Citrobacter. A seguito dei decessi dei bambini è stata aperta un’inchiesta e sono attualmente in corso le indagini per comprendere quanto accaduto nel punto nascite più grande del capoluogo. Mentre Zaia parla al suo fianco c’è Matteo Salvini, segretario della Lega, che non smette di mangiare ciliegie: una scena ripresa in un video postato sui social da Alessia Rotta, deputata del Partito Democratico, che ha subito scatenato una vera e propria bufera.

In tantissimi, infatti, hanno ripreso e commentato il video in cui il segretario della Lega mangia ciliegie mentre Zaia racconta di come un batterio abbia ucciso i neonati. “A Verona un batterio avrebbe causato la morte di alcuni neonati. Punto nascite più grande città chiuso. Regione spiega cosa accade e #Salvini che fa? Si ingozza di #ciliegie. Ma, davvero, c’è ancora qualcuno che crede che questo soggetto possa rappresentare l’Italia nel mondo?”, ha scritto la Rotta nel tweet che accompagna il video.

