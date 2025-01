Salt Bae sbarca in Italia e apre tre ristoranti a Roma, Milano e Napoli

Nel 2025 Salt Bae, il ristoratore turco noto per i suoi video social ma anche per i prezzi da capogiro dei suoi ristoranti, aprirà ben tre locali in Italia.

È stato lo stesso Nusret Gökçe, questo il suo vero nome, ad annunciarlo attraverso un video postato sul suo profilo Instagram.

“Ecco come entriamo nel 2025 – ha scritto Salt Bae nella didascalia del filmato in cui si vede firmare una serie di contratti – Città del Messico ✅ Roma ✅ Milano ✅ Cappadocia ✅ Napoli ✅ Auguro a tutti il meglio per il nuovo anno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Di cinque nuove aperture annunciate, quindi, ben tre saranno in Italia: Milano, Roma e Napoli. In realtà si tratta più che altro di una conferma almeno per quanto riguarda Milano e Roma.

L’apertura nelle due città, infatti, era già stata preannunciata da tempo. Lo scorso 20 giugno, Salt Bae aveva scritto sui social: “Italia sei pronta? Stiamo aprendo un ristorante a Roma”.

Molti utenti italiani, però, non avevano apprezzato la notizia e avevano commentato con insulti e prese in giro. “Nun te volemo” si legge tra i commenti. E ancora: “Stattene pure a Dubai fenomeno da baraccone”. Mentre qualcun altro chiede: “Te lo dico subito, abbassa i prezzi”.

Sal Bae, infatti, è stato spesso criticato per i suoi prezzi giudicati eccessivi ma è stato anche spesso al centro delle polemiche per via di alcune accuse di suoi ex dipendenti che lo dipingevano come un “tiranno”.