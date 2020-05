Salone del Libro di Torino, il programma dell’edizione 2020 da seguire in streaming

Da giovedì 14 al 17 maggio, il Salone del Libro di Torino si sposta in streaming. La celebre Festa del Libro non potrà essere organizzata fisicamente causa Coronavirus ma il direttore, insieme al resto dell’organizzazione, ha deciso di trovare un’alternativa. Il Festival fisico slitta quindi in autunno, sperando in tempi migliori, nel frattempo in streaming arriva un’edizione particolare del Salone del Libro, che seguirà l’hashtag #SaloneExtra.

L’edizione 2020 ha un titolo, Altre forme di vita. “Quando mesi fa è stato scelto il titolo della XXXIII edizione, l’obiettivo era di evocare il futuro prossimo”, scrivono gli organizzatori del Salone di Torino in una nota. ” Oggi questo titolo si dimostra una piccola profezia. Stiamo davvero vivendo altre forme di vita, che fino a qualche mese fa non potevamo immaginare. In attesa di tornare nella veste abituale, in autunno o non appena possibile, il Salone ha organizzato un’edizione straordinaria – dedicata alle vittime del virus e al personale sanitario impegnato in prima linea in questa emergenza – nata dalla consapevolezza che a questa crisi si deve reagire, e che lo si può fare subito, con gli strumenti da sempre offerti dalla conoscenza”. Qual è il programma dell’edizione 2020?

Tutto sul Salone del Libro di Torino: ospiti, organizzazione e dove seguire l’evento in streaming

Salone del Libro di Torino, il programma 2020

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2020 gli eventi del Salone del Libro saranno trasmessi in streaming sia sul sito web dell’evento che sui canali streaming, ma anche Rai che è main media partner si occuperà di trasmettere alcuni tra gli eventi, in particolare su Rai Radio3. Si parte il 14 maggio alle ore 19:00 con la lezione di Alessandro Barbero “Conseguenze inattese. Su come l’umanità reagisce alle catastrofi” in collegamento dalla Mole Antonelliana di Torino. Tra i tanti ospiti che interverranno: David Quammen; Joseph E. Stiglitz; Donna Haraway; Jared Diamond; Salman Rushdie; Samantha Cristoforetti; Catherine Camus con Paolo Flores d’Arcais e Roberto Saviano; Javier Cercas; Annie Ernaux col suo traduttore Lorenzo Flabbi; Jovanotti; Vinicio Capossela; M¥SS KETA e Michela Giraud; Linus; Peppe Fiore e Francesco Lettieri; Antonio Rezza e Flavia Mastrella; Dacia Maraini; Ezio Mauro; Lilli Gruber con Barbara Stefanelli; Paolo Rumiz; Luciano Floridi; Francesco Piccolo; Roberto Calasso con Tim Parks; Maurizio De Giovanni con Franco Di Mare; Paolo Cognetti con Gabrielle Filteau-Chiba; Nadia Fusini; Roberto Arduini e Ottavio Fatica; Anita Raja; Michael Reynolds; Hoda Barakat; Ocean Vuong; Ahdaf Soueif e Adlène Meddi; Luigi Mascheroni.

Per i più giovani invece è stato pensato Salto Diventi, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Da Amitav Ghosh in dialogo con i ragazzi di Fridays For Future (anche in diretta su Radio3 a Tutta la città ne parla), a un grande autore americano come André Aciman e alcuni degli autori per bambini e ragazzi più interessanti del panorama internazionale. Bernard Friot e Chen Jiang Hong dalla Francia, Katherine Rundell dall’Inghilterra, Huck Scarry, figlio del celebre Richard, dall’Austria. Oltre a scienziati e divulgatori come Elisa Palazzi e Federico Taddia. L’ultimo giorno, il 17, dalle ore 18:00 il Salone Extra invece si animerà con una maratona condotta da Nicola Lagioia (direttore del Salone del Libro) e Marco Pautasso con tantissimi interventi con Massimo Giannini; Roberto Saviano; Alessandro Baricco; Padre Bianchi; Massimo Gramellini in dialogo con Carlo Rovelli; Zerocalcare; Paolo Giordano; Teresa Ciabatti e Silvia Avallone; Esperance Ripanti. In programma performance musicali di Francesco Bianconi, Levante, Eugenio in Via Di Gioia, Perturbazione, Fabrizio Bosso, Spiritual Trio; un reading di Mariangela Gualtieri e una video-lezione di Fabrizio Gifuni sul teatro e la peste; una performance di Arturo Brachetti.

Vediamo il programma del Salone del Libro di Torino diviso per giornate.

Giovedì 14 maggio 2020, il programma

Ore 19, Alessandro Barbero – Conseguenze inattese

La Storia è fatta spesso di momenti di discontinuità. Guerre, epidemie, momenti di grandi turbolenze. Abbiamo avuto la fortuna di vivere, per decenni, in una condizione di relativa stabilità. Adesso, invece, ci troviamo tutti insieme in una situazione a cui non eravamo più abituati. Raccontando di come, di volta in volta, l’umanità ha reagito alle catastrofi, Alessandro Barbero interroga la Storia dialogando, in questo modo, anche con il nostro presente.

Venerdì 15 maggio 2020, il programma della giornata

Ore 9:10 – Nicola Lagioia Salto Extra Pagina3

Il racconto della prima giornata di Salto Etra

Ore 9:30 – Samantha Cristoforetti Astronauta Esa Le città invisibili

Con Valeria Parrella. Forse le città viste dallo spazio assomigliano a quelle invisibili descritte da Italo Calvino. Da lassù il punto di vista cambia, le coordinate si rimescolano, la differenza tra vicino e lontano si ridisegna. Samantha Cristoforetti, autrice di Diario di un’apprendista astronauta (La nave di Teseo), riporta sulla terra domande e risposte dallo spazio.

IN COLLABORAZIONE CON ESA AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

Ore 9:50 Tommaso Soldini L’inguaribile

Tommaso Soldini racconta L’inguaribile (Marcos y Marcos).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 9.55 DANIELE ZOVI Ale e Rovere

Daniele Zovi racconta Ale e Rovere (De Agostini).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 10.00 AMITAV GHOSH + FRIDAYS FOR FUTURESALTO EXTRA Tutta la città ne parla

Con Valentina Bonavoglia. Le ultime settimane hanno insieme spento e riacceso l’attenzione sulla crisi climatica. Se il virus si è propagato più facilmente a causa del modo sconsiderato in cui stiamo al mondo, cambiare diventa sempre più urgente. Durante la puntata anche un approfondimento e un ricordo di Alexander Langer.

SEZIONE SALTO DIVENTI · IN COLLABORAZIONE CON NERI POZZA

ORE 10.55 ALBERTO ROLLO Un’educazione milanese

Alberto Rollo racconta Un’educazione milanese (Manni editori).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 11.00 AHDAF SOUEIF + ADLÈNE MEDDISALTO EXTRA Radio3 Mondo

Democrazia, rivoluzioni e diritti al tempo del coronavirus: con Paola Caridi e Marta Bellingreri. Algeri, Beirut, Baghdad, Cairo sono sotto quarantena. Lockdown anche nelle grandi città arabe che, fino a pochi mesi fa, si erano riempite di altre «rivoluzioni della dignità». Dove sono andati i «popoli in rivolta»? Quali sono le conseguenze delle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria globale in questi paesi? Cosa sappiamo della condizione dei prigionieri politici?

SEZIONE ANIME ARABE · IN COLLABORAZIONE CON AMNESTY INTERNATIONAL

Salone del Libro di Torino | ORE 11.25 PIETRO DEL SOLDÀ Sulle ali degli amici

ietro Del Soldà racconta Sulle ali degli amici (Marsilio).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 11.30 DAVID QUAMMEN + PAOLO VINEIS SALTO EXTRA Radio3 Scienza

L’uomo sta scoprendo, per l’ennesima volta, di non essere al centro, di abitare ed essere abitato da vecchi e nuovi compagni di viaggio, a loro volta in grado di evolversi e disegnare scenari. David Quammen, autore di Spillover e de L’albero intricato in uscita in questi giorni, insieme a Paolo Vineis, epidemiologo ambientale e autore di Salute senza confini (Codice edizioni), ci accompagnano in una riflessione quanto mai attuale.

SEZIONE L’ETÀ IBRIDA · IN COLLABORAZIONE CON ADELPHI E CODICE EDIZIONI

ORE 12.05 ALICE KELLER + VERONICA TRUTTERO Le disavventure del Barone Von Trutt

Alice Keller e Veronica Truttero raccontano Le disavventure del Barone Von Trutt (Sinnos).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 12.10 CHEN JIANG HONG + HUCK SCARRY + BERNARD FRIOT Abbracci di parole e figure

Ci siamo chiusi in casa e abbiamo perso gli abbracci. Per ora, possiamo farci abbracciare dalla tigre, selvaggia e materna, di Chen Jiang Hong, farci solleticare (come un abbraccio) da ZIGO ZAGO e da Huck Scarry, dai versi e dalle storie di Bernard Friot.

SEZIONE SALTO DIVENTI · IN COLLABORAZIONE BABALIBRI, CAMELOZAMPA, CLICHY, FATATRAC, IL CASTORO, LAPIS E MONDADORI

ORE 12.55 PREMIO NAZIONALE NATI PER LEGGER E Cresciuti per Leggere

SEZIONE SALTO DIVENTI · IN COLLABORAZIONE CON REGIONE PIEMONTE

Salone del Libro di Torino | ORE 13.05 ELISA PALAZZI + KATHERINE RUNDELL + FEDERICO TADDIAFare pace con la natura

Con Eros Miari. Per un po’, abbiamo liberato il mondo dalla nostra presenza invasiva. Se provassimo a fare pace con la natura? Proviamoci, con le le idee della scienza di Elisa Palazzi e Federico Taddia, con le storie di Katherine Rundell che la natura sa raccontarla, perché la ama e la vive.

SEZIONE SALTO DIVENTI · IN COLLABORAZIONE EDITORIALE SCIENZA E RIZZOLI

ORE 13.55 ANSELMO ROVEDA Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare

Anselmo Roveda racconta Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare (Edt). Illustrato da Marco Paci.

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 14.00 ANDRÉ ACIMAN La natura dell’amore

Con Fabio Geda. Chiamami col tuo nome è stato celebrato per come ha saputo raccontare la natura dell’amore, un tema che in Cercami viene portato avanti con grazia e con la consapevolezza che vita e tempo, senza mai essere davvero allineati, seguono, spesso, itinerari divergenti.

SEZIONE SALTO DIVENTI · IN COLLABORAZIONE CON GUANDA

ORE 14.45 GINO RONCAGLIA + EDOARDO CAMURRI La televisione che fa scuola

Le trasmissioni rivolte agli studenti, come il programma destinato ai maturandi in partenza su Rai Storia e le iniziative rivolte a docenti e famiglie. Un percorso sui contenuti online, il ruolo delle biblioteche scolastiche, del libro e della lettura a scuola durante l’emergenza.

IN COLLABORAZIONE CON RAI

ORE 15.00 JAVIER CERCAS + WALTER SITI + VALERIA PARRELLA + ANNA GRAZIA STAMMATI + FRANCESCO SORRENTINOSALTO EXTRA Fahrenheit

Javier Cercas ragiona su scrittura e letteratura di fronte agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto l’idea di Europa, Walter Siti presenta Marcel Proust e Valeria Parrella legge Alda Merini a vent’anni dalla scomparsa. Una tavola rotonda racconta l’esperienza nelle scuole carcerarie del progetto Adotta uno scrittore.

Salone del Libro di Torino |ORE 16.50 AURÉLIEN BARRAU Ora. La più grande sfida della storia dell’umanità

Aurélien Barrau racconta Ora. La più grande sfida della storia dell’umanità (add editore).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 16.55 FABRIZIO BARCA + ROBERTA CARLINI Padron Virus

Con Helena Janeczek. Le donne e i giovani soffrono molto meno le forme più gravi di Covid-19, però patiscono in modo sproporzionato la recessione causata della pandemia. Tutt’altro che democratico, il virus si sta rivelando un accentuatore micidiale delle diseguaglianze. Fabrizio Barca, autore con Patrizia Luongo di Un futuro più giusto (Il Mulino), e Roberta Carlini ragionano su cosa accade nel mondo del lavoro e su cosa fare per contrastare queste tendenze.

ORE 17.20 CLAUDIA DE LILLO Bastava chiedere!

Claudia De Lillo (aka Elasti) racconta Bastava chiedere! Dieci storie di femminismo quotidiano (Laterza).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 17.30 ANNIE ERNAUX + LORENZO FLABBI SALTO EXTRA Fahrenheit

Annie Ernaux si confronta, in un dialogo allo specchio, con il suo traduttore – nonché editore – italiano Lorenzo Flabbi perché, come scriveva Italo Calvino, «tradurre è il vero modo di leggere un testo».

SEZIONE L’AUTOREINVISIBILE · IN COLLABORAZIONE CON L’ORMA EDITORE

ORE 18.00 ROSA LIKSOM La moglie del colonnello

Con Delfina Sessa. Rosa Liksmo racconta La moglie del colonnello (Iperborea).

SEZIONE EXTRALIBRI

Salone del Libro di Torino | ORE 18.05 VINICIO CAPOSSELA Bestiario d’amore

Con Nicola Lagioia.

ORE 18.25 FABIO STASSI Storia di un boxeur latino

Fabio Stassi racconta Storia di un boxeur latino di Gianni Minà (minimum fax).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 18.35 DACIA MARAINI Solidarietà fra donne in tempo di quarantena

Dacia Maraini, come poche altre autrici, è capace di raccontarci come la solidarietà e l’amicizia tra donne possano dare il coraggio di ripartire e ricostruire, specialmente quando tutto crolla. I legami e la sorellanza sono al centro del suo nuovo romanzo, Tra noi, di prossima uscita.

IN COLLABORAZIONE CON RIZZOLI

ORE 18.50 VLADIMIR LUXURIA Lovers Film Festival

Vladimir Luxuria racconta la prossima edizione del Lovers Film Festival.

SEZIONE EXTRALIBRI

Salone del Libro di Torino | ORE 19.00 PEPPE FIORE + FRANCESCO LETTIERI SALTO EXTRA Hollywood Party

Peppe Fiore e Francesco Lettieri portano sullo schermo le loro esperienze nella scena letteraria, il mondo dei video musicali e quello delle serie tv italiane.

SEZIONE BOOK TO SCREEN · IN COLLABORAZIONE CON NETFLIX

ORE 19.30 FRANCESCO PICCOLO Un momento trascurabile

Francesco Piccolo leggerà in anteprima un brano tratto dal suo nuovo libro in uscita, Momenti trascurabili vol. 3

IN COLLABORAZIONE CON GIULIO EINAUDI EDITORE

ORE 19.40 LUIGI MASCHERONI Nella bottega di Fruttero&Lucentini

Segreti e successi della più celebre coppia di autori del nostro ‘900. Due artigiani della scrittura e una florida “ditta” che per mezzo secolo sforna opere capaci di fondere alta letteratura e cultura “bassa”, restando insieme coltissimi & popolari, spregiudicati, sperimentatori, “pasticcioni-pasticcieri”.

SEZIONE FIESTA MOBILE

ORE 20.00 MICHELE COCCHIUS

Michele Cocchi racconta Us (Fandango).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 20.10 ANTONIO REZZA + FLAVIA MASTRELLASALTO EXTRA Radio3 Suite

Il bandolo della carcassa.

SEZIONE LA FATICA DELLA FORMA

Salone del Libro di Torino | ORE 20.35 EDOARDO RIALTI + EMANUELE VIETINA Le apocalissi di prima

Con Loredana Lipperini. Un dialogo sul modo in cui l’immaginario fantastico ha prefigurato le Apocalissi e su come le ha variamente attribuite all’Antagonista per eccellenza, Lucifero.

SEZIONE MONDI IMMAGINARI · IN COLLABORAZIONE CON LUCCA COMICS & GAMES

ORE 20.50 ANTONIO EREDITATO L’infinito gioco della scienza

Antonio Ereditato racconta L’infinito gioco della scienza (il Saggiatore), scritto con Edoardo Boncinelli.

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 21.00 DONNA HARAWAY Come sopravvivere su un pianeta infetto

Con Loredana Lipperini e Claudia Durastanti. Specie in via di estinzione, ecosistemi che spariscono e un virus che contagia tutto il pianeta. La tentazione di lasciarsi andare al pensiero catastrofista è forte, ma Donna Haraway cerca altre strade, rivelandosi una delle studiose più fertili e audaci. Una conversazione per scoprire quali parole ci porteranno fuori dalla crisi, anche grazie alle forze del femminismo e della fantascienza.

EVENTO SOTTOTITOLATO · SEZIONE MONDI IMMAGINARI + SOLO NOI STESSE · IN COLLABORAZIONE CON NERO

Nel corso delle trasmissioni del venerdì e del sabato interventi in diretta di tutti i consulenti della squadra editoriale del Salone del Libro: Paola Caridi, Ilide Carmignani, Mattia Carratello, Giuseppe Culicchia, Claudia Durastanti, Helena Janeczek, Fabio Geda, Giorgio Gianotto, Alessandro Grazioli, Loredana Lipperini Giordano Meacci, Eros Miari, Francesco Pacifico, Valeria Parrella, Alessia Polli, Lucia Sorbera, Rebecca Servadio, Annamaria Testa.

Il salone del libro, il programma di sabato 16 maggio

ORE 10.05 ROBERTO ARDUINI + OTTAVIO FATICA A volte ritornano. La nuova traduzione de “Il signore degli anelli” di J.R.R. Tolkien

Con Ilide Carmignani e Loredana Lipperini. Ripartiamo per la Terra di Mezzo con il secondo volume della famosa trilogia che Bompiani presenta nella nuova traduzione. La prima, molto amata e molto discussa, era opera di Vittoria Alliata e risaliva al 1967.

SEZIONE AUTOREINVISIBILE · IN COLLABORAZIONE CON BOMPIANI

ORE 10.40 OCEAN VOUNG La lingua salvata

Con Claudia Durastanti. Tutti abbiamo il nostro lessico familiare, la lingua tentata che parliamo con una madre, e poi c’è la lingua che ci proietta nel mondo, e forse ci fa diventare parte di una nazione. Con Brevemente risplendiamo sulla terra, il poeta Ocean Vuong racconta la storia di entrambe. Una conversazione sull’identità e sulle trasformazioni possibili all’interno di una vita.

EVENTO SOTTOTITOLATO · IN COLLABORAZIONE CON LA NAVE DI TESEO

ORE 11.10 ANITA RAJA La traduzione come pratica dell’accoglienza

Anita Raja, voce italiana di Christa Wolf e di altri grandi autori di lingua tedesca, indaga la traduzione come forma di ospitalità, preziosa perché consente a una cultura di aprirsi allo straniero senza perdere se stessa.

SEZIONE AUTOREINVISIBILE

Salone del Libro di Torino | ORE 11.25 LEONARDO CAFFO Quattro capanne

Leonardo Caffo racconta Quattro capanne (Nottetempo). Con Andrea Gessner.

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 11.35 JOSEPH E. STIGLITZ Disuguaglianze

Il consolidamento del potere del mercato ha portato a un’esplosione della disuguaglianza, acuita ancor più dalla nuova emergenza globale. Ma siamo davvero impotenti di fronte a questa crisi? Una riflessione del premio Nobel per l’Economia nel 2001, a partire dal suo ultimo libro Popolo, Potere, Profitti.

EVENTO SOTTOTITOLATO · IN COLLABORAZIONE CON GIULIO EINAUDI EDITORE

ORE 11.50 FRANCO FAGGIANI La manutenzione dei sensi e Il guardiano della collina dei ciliegi

Franco Faggiani racconta La manutenzione dei sensi e Il guardiano della collina dei ciliegi (Fazi).

SEZIONE EXTRALIBRI

Salone del Libro di Torino | ORE 12.00 LUCIANO FLORIDI Capire il presente per disegnare il futuro

La nuova grande sfida oggi è la governance del digitale per uno sviluppo sostenibile, non può essere lasciata solo ad aziende e privati, servono invece strategie politiche e idee lungimiranti. Per realizzare un futuro migliore e più equo, occorre puntare sulla coniugazione di economia verde ambientalista ed economia blu digitale.

SEZIONE ETÀ IBRIDA · IN COLLABORAZIONE CON RAFFAELLO CORTINA

ORE 12.25 HODA BARAKAT Di incontri mancati

Con Lucia Sorbera. Lettere mai giunte a destinazione finiscono in mani inaspettate, costruendo un labirinto di desideri, attese, incontri mancati. In Corriere di notte, la scrittrice Hoda Barakat, vincitrice dell’International Prize for Arabic Fiction (2019), racconta la fragilità delle vite dispiegate tra più mondi.

EVENTO SOTTOTITOLATO · SEZIONE ANIME ARABE · IN COLLABORAZIONE CON LA NAVE DI TESEO, LINGUA MADRE – REGIONE PIEMONTE

ORE 12.45 AUTRICI LINGUA MADRE 15 anni del Concorso letterario nazionale Lingua Madre

Con Yeniffer Lilibell Aliaga Chávez, Tahmina Akter, Corina Ardelean, Narcissa V. Ewans, Silvia Favaretto, Alice Franceschini, Berivan Görmez, Nadia Kibout, Alessandra Nucci. Conduce Daniela Finocchi. Perù, Turchia, Bangladesh: sono questi i paesi di provenienza delle prime classificate della XV edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, diretto alle donne migranti e alle donne italiane che vogliono raccontare l’incontro con l’altra.

IN COLLABORAZIONE CON REGIONE PIEMONTE

Salone del Libro di Torino | ORE 13.05 ANTONIO REZZA + FLAVIA MASTRELLA Intervista incrociata, alternata, mutante, interscambiabile, inossidabile, inaffidabile, invertibile, ineffabile

Tra il bene e il male è preferibile raccontare il male, l’arte non deve essere pedagogica, ma liberatoria. La rappresentazione della bontà nell’arte è la più grande menzogna della comunicazione. Domande che sono risposte e risposte interrogative, per raccontare il nostro incedere nel mondo della comunicazione. Risposte che sono certezze e sicurezze che vacillano in procurato allarme.

SEZIONE LA FATICA DELLA FORMA

ORE 13.20 ROBERTO VELLANO Istituti Italiani di Cultura nel mondo

Roberto Vellano racconta gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Con Paola Caridi.

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 13.25 LILLI GRUBER + BARBARA STEFANELLI Donne, un passo avanti

Al centro dell’emergenza che stiamo vivendo spicca un grande vuoto: le competenze femminili. In Italia non ci sono donne al centro della scena, così come ci sono poche donne nelle stanze dei bottoni. Cosa rischiamo di perdere, cosa abbiamo già perso? Prendendo spunto dal suo libro Basta! Lilli Gruber racconta il fronte aperto della battaglia femminile per la visibilità.

IN COLLABORAZIONE CON SOLFERINO

ORE 13.50 JARED DIAMOND Come rinascono le nazioni

L’autore di Armi, acciaio e malattie (Premio Pulitzer 1998), Collasso (2005), Il mondo fino a ieri (2013), Da te solo a tutto il mondo (2015) e Crisi (2019) ci racconta come possiamo ancora imparare dal passato per affrontare con successo le crisi di oggi.

EVENTO SOTTOTITOLATO · IN COLLABORAZIONE CON GIULIO EINAUDI EDITORE

Salone del Libro di Torino |ORE 14.05 DANIELA DI SORA Tutti i nostri corpi

Daniela Di Sora racconta Tutti i nostri corpi. Storie brevi e brevissime di Georgi Gospodinov (Voland).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 14.15 PAOLO RUMIZ Se la frontiera è la porta di casa

La prigionia libera la mente, la costrizione in un perimetro orizzontale innesca la ricerca di strade nuove, verticali. Si esplorano nuovi e affascinanti territori, visioni nuove di ciò che è essenziale e di ciò che è superfluo. Occorre prendere una decisione: non tornare mai più alla vita di prima.

IN COLLABORAZIONE CON FELTRINELLI

ORE 14.40 CATHERINE CAMUS + PAOLO FLORES D’ARCAIS + ROBERTO SAVIANO Il mondo letterario di Albert Camus, un uomo in rivolta

Con la forza che hanno solo i grandi classici, i libri e le visioni di Albert Camus continuano a scuotere e a interrogare il presente. Un omaggio, insieme a sua figlia Catherine, per ricordarlo a sessant’anni dalla sua scomparsa.

IN COLLABORAZIONE BOMPIANI

ORE 15.00 MASSIMO CARLOTTO La signora del martedì

Massimo Carlotto racconta La signora del martedì (E/O). Con Sandro Ferri.

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 15.10 M¥SS KETA + MICHELA GIRAUD Donne sull’orlo

Essere donne fuori dagli schemi maschili, nella comicità di Giraud e nel progetto estetico totale di M¥SS KETA e Motel Forlanini.

IN COLLABORAZIONE CON TRECCANI

ORE 15.35 MAURIZIO DE GIOVANNI La libreria, incrocio di storie e destini

Con Franco Di Mare. Nei suoi libri Maurizio de Giovanni è stato capace di rinnovare il legame tra personaggi e lettori. A partire da Una lettera per Sara, ambientato in una libreria antiquaria, racconta il libro come evento, la libreria come spazio comune, il rapporto tra scrittore e lettori, scrittore e librai.

IN COLLABORAZIONE CON RIZZOLI

Salone del Libro di Torino | ORE 15.50 MICHAEL REYNOLDS Un ponte tra Italia e Stati Uniti

Con Nicola Lagioia. Michael Reynolds, editor-in-chief di Europa Editions ci racconta cosa sta accadendo nel mondo dei libri dall’altra parte dell’Atlantico: come stanno reagendo alla crisi gli scrittori, i traduttori, le librerie? Quali iniziative sono in corso? Il tutto dal punto di vista particolarissimo di chi sta provando con successo a portare la letteratura europea negli Stati Uniti.

IN COLLABORAZIONE CON EUROPA EDITIONS

ORE 16.00 ROBERTO CALASSO + TIM PARKS Il libro di tutti li libri

Roberto Calasso conversa con Tim Parks intorno al Libro di tutti i libri, decima parte di un’opera in corso iniziata nel 1983 con La rovina di Kasch.

IN COLLABORAZIONE CON ADELPHI

ORE 16.40 SALMAN RUSHDIE Il labile confine tra realtà e finzione

Con Paolo Bertinetti. Rushdie accompagna il lettore in un viaggio selvaggio attraverso un paese sull’orlo del collasso morale e spirituale. Quichotte è un romanzo che riesce nell’impresa di raccontare la follia totale e frantumata della vita in un mondo che ha perso il contatto con la realtà, in cui i fatti sono ormai quasi sempre indiscernibili dalla finzione.

EVENTO SOTTOTITOLATO · IN COLLABORAZIONE CON MONDADORI

Salone del Libro di Torino | ORE 16.55 STEFANO PIRI Roberto Baggio

Stefano Piri racconta Roberto Baggio. Avevo solo un pensiero (66thand2nd).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 17.05 LINUS Il giorno fra il prima e il dopo

Con Roberto Pavanello. Provando a immaginare il suo ultimo giorno in onda, Linus ripercorre i suoi quarant’anni di radio, dagli esordi in emittenti piene di buona volontà fino all’avventura di Radio Deejay.

IN COLLABORAZIONE CON MONDADORI

ORE 17.20 GIUSEPPE LUPO Civiltà Appennino

Giuseppe Lupo racconta Civiltà Appennino. L’Italia in verticale tra identità e rappresentazioni (Donzelli). Scritto con Raffaele Nigro.

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 17.30 PAOLO COGNETTI + GABRIELLE FILTEAU-CHIBA Del bisogno e del desiderio di un rifugio

Nel 2013, Gabrielle Filteau-Chiba si rifugia in una piccola capanna immersa nei boschi, isolata e sola, impara a riscaldarsi con una stufa, a coabitare con le bestie della foresta boreale. Ecco che il dialogo tra la ragazza di Nella tana e l’autore de Il ragazzo selvatico e de Le otto montagne si fa inevitabile: un incontro tra il bosco e il sé.

IN COLLABORAZIONE CON LINDAU E LAEFFE

Salone del Libro di Torino | Ore 17.50 ALESSANDRO ROBECCHI I cerchi nell’acqua

Alessandro Robecchi racconta I cerchi nell’acqua (Sellerio).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 17.55 JOVANOTTI Non voglio cambiare pianeta

Con Nicola Lagioia. Un viaggio in bicicletta lungo 4000 Km per sentire, attraverso il viaggio (e la poesia, la musica, l’arte dell’incontro e quella della solitudine) il mondo in maniera diversa. Una conversazione con Jovanotti, prendendo le mosse da Non voglio cambiare pianeta, il docutrip di Lorenzo Cherubini tra Cile e Argentina.

ORE 18.15 MARCO DELL’OMO La banda Gordon

Marco Dell’Omo racconta La banda Gordon (Nutrimenti).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 18.40 RODRIGO HASBUN Gli anni invisibili

Rodrigo Hasbun racconta Gli anni invisibili (SUR).

SEZIONE EXTRALIBRI

Salone del Libro di Torino |ORE 18.50 EZIO MAURO Il virus e l’infezione della democrazia

Nella crisi causata dalla pandemia si entra tutti uguali, ma si rischia di uscire diversi. Un contagio di cui si parla troppo poco, che coinvolge l’emergenza della salute, l’organizzazione sociale, le istituzioni, i diritti, le libertà.

IN COLLABORAZIONE CON FELTRINELLI

ORE 19.15 EMA STOCKHOLMA Per il mio bene

Ema Stockholma racconta Per il mio bene (HarperCollins).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 19.20 WALTER SITI Chiacchiere di Bottega

Con Francesco Pacifico. Nel suo ultimo libro, La natura è innocente (Rizzoli), Walter Siti si appropria di due storie di cronaca per inserirle nella propria opera e farne “autobiografia appaltata”: Siti ci insegna come si ruba la vita alla tv per riportarla nella letteratura.

SEZIONE LA FATICA DELLA FORMA

Salone del Libro di Torino | ORE 19.35 ALESSANDRO MASI Terza pagina – Rai 5

Alessandro Masi racconta il ruolo della televisione nel promuovere la cultura e i libri (Terza Pagina – Rai 5).

SEZIONE EXTRALIBRI

ORE 19.45 NADIA FUSINI Nella stanza di Virginia Woolf

Dalle sue case, stanze, giardini, dalle sue solitudini ma anche dai suoi incontri, Virginia Woolf ha raccontato la vita. Nadia Fusini ci restituisce la sua voce, una delle più importanti della letteratura di sempre.

Per domenica 17 maggio, consultate il sito con gli orari ancora in aggiornamento.

