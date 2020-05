Il Salone del Libro di Torino 2020 si sposta online: come seguire l’evento in streaming, ospiti e scrittori

Nonostante la pandemia che ha messo in pausa (se non cancellato) tantissimi eventi del mondo della cultura e dello spettacolo, il Salone del libro di Torino non vuole fermarsi e si è reinventato con un’edizione online da seguire rigorosamente in streaming, dal 14 al 17 maggio 2020. L’edizione prende il nome di Salto Extra e saranno 4 giornate popolate da 140 ospiti, tra nazionali e internazionali, con oltre 60 incontri. Il titolo scelto per quest’edizione è “Altre forme di vita”, ma badate bene: il Salone del Libro di Torino non rinuncerà alla sua edizione fisica. Questo, infatti, è soltanto un assaggio per l’evento letterario che è stato posticipato in autunno, quando – si spera – le acque si saranno ormai calmate.

Salone del Libro di Torino 2020, il programma digitale

Per la prima puntata, il protagonista sarà Alessandro Barbero in collegamento dalla Mole Antonelliana. Il professore terrà una lectio sulle “conseguenze inattese” della storia, tra pandemie, guerre e sconvolgimenti globali.

Per il 15 e il 16 maggio invece sono attesi Samantha Cristoforetti, Vinicio Capossela, Dacia Maraini, Francesco Piccolo, Walter Siti, Salman Rushdie, Jovanotti, Paolo Conetti, Miss Keta. L’ultima giornata, il 17, si svolgerà in diretta dalla torre di libri di Francois Confino, simbolo del Salone del libro di Torino, e gli ospiti saranno: Zerocalcare, Paolo Giordano, Alessandro Baricco, Roberto Saviano, Massimo Gramellini e Carlo Rovelli.

Tra i tanti ospiti del Salone del Libro di Torino vedremo in questi giorni intervenire anche Joseph Stiglitz, Amitav Ghosh e i ragazzi di Fridays For Future, David Quammen, André Aciman, Javier Cercas, Annie Ernaux, Donna Haraway, Ocean Vuong, Jared Diamond, Gabrielle Filteau-Chiba, Catherine Camu, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Floridi, Roberto Calasso con Tim Parks, Chen Jiang Hong, Bernard Friot, Huck Scarry, Katherine Rundell, Paolo Rumiz, Mariangela Gualtieri, Paolo Giordano, Fabrizio Gifuni, Linus e tanti altri.

Salone del Libro di Torino, dove seguire gli eventi: streaming e social

Dove seguire il Salone del Libro? Oltre a sfogliare il loro sito web, sarà possibile seguire gli eventi alcuni su Rai Radio3, altri invece in tv, sintonizzandosi su Rai 1, Rai Cultura e Rai News24. Altri ancora in streaming. Chi non riuscirà a seguire tutti gli eventi in streaming non ha di che preoccuparsi, perché saranno poi disponibili sul sito web del Salone.

Potrebbero interessarti Covid-19, gli eventi diventano digitali e l’Augmented Reality li rende speciali Chiara Ferragni sulla quarantena: "Spesso io e Fedez litighiamo. Nessuno ha una relazione perfetta" De Marchi (PD): “Le esperte donne esistono, ma sono escluse dalle task force”