Ryanair, i voli low cost per il giorno del Black Friday 2019

È arrivato il giorno dell’attesissimo Black Friday. Oggi venerdì 29 novembre 2019 come ogni anno anche Ryanair si unisce alla giornata dei maxi sconti e offerte: ecco le migliori occasioni di voli low cost per organizzare un viaggio acquistando biglietti a prezzi stracciati.

Un’occasione unica anche in vista del Capodanno o per partire e per organizzare d’anticipo una vacanza primaverile, o per il Natale e visitare le città dei mercatini natalizi oppure perché no volare verso una destinazione calda anche in inverno.

L’offerta bomba per il Black Friday 2019 di Ryanair è valida fino alle ore 23:59 di questa sera, venerdì 29 novembre 2019. Sono disponibili più di 1 milione di posti scontati fino al 25 per cento nel periodo tra dicembre 2019 e marzo 2020.

Visita il sito Ryanair nella sezione sconti per la Cyber Week 2019.

Ryanair Black Friday 2019

Il consiglio è quello di acquistare biglietti aerei a prezzi scontatissimi anche senza avere in programma alcun viaggio. Ryanair per il Black Friday 2019 offre voli low cost a meno di 10 euro verso destinazioni da sogno.

Barcellona, Londra, Parigi e Madrid da 9,99 euro sono solo alcuni esempi per un viaggio verso città europee.

Ryanair, inoltre, per il 2019 ha voluto estendere le offerte e gli sconti per dieci giorni. La compagnia aerea irlandese ha infatti legato il Black Friday 2019 al successivo Cyber Monday. Ecco spiegato il motivo del nome, la promozione si chiama infatti Cyber Week: dieci giorni di voli low cost.

Potrebbero interessarti Tutti pazzi per i Nutella Biscuits: a Napoli arrivano i bagarini dei biscotti Lavoro da sogno: pagati per visitare i mercatini di Natale Bebe Vio diventa una Barbie: “Perché ispirazione per le bambine di tutte il mondo”

Sconti anche per l’autonoleggio e per gli hotel

Ryanair offre sconti durante il Black Friday anche per gli hotel e per l’autonoleggio.

Ryanair lancia l’offerta lampo: voli a 5 euro