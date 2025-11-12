Dotato di 117 camere e suite, una spa, spazi per eventi privati e un servizio di concierge internazionale, il Nobu Hotel Rome si trova in via Veneto

Il 6 novembre scorso l’attore statunitense Robert De Niro ha inaugurato il suo hotel a Roma, il Nobu Hotel Rome. Situato in via Veneto, dove in passato si trovava il Grand Hotel, l’albergo è stato progettato dallo studio di architettura Rockwell Group. Dotato di 117 camere e suite, una spa, spazi per eventi privati e un servizio di concierge rivolto a una clientela internazionale, l’hotel è famoso anche per il suo ristorante che propone una cucina fusion giapponese-peruviana. Ma quanto costa soggiornare nell’albergo di Robert De Niro? Una camera doppia standard parte da 995 euro a notte. Le Deluxe, che oltre a essere più grandi sono arredate con materiali pregiati, vengono circa 1000 euro a notte mentre una suite può costare fino a 2200 euro.