Ultimo aggiornamento ore 18:02
Home » Costume
Costume

Robert De Niro apre un hotel a Roma, la stanza più economica parte da 995 euro

Dotato di 117 camere e suite, una spa, spazi per eventi privati e un servizio di concierge internazionale, il Nobu Hotel Rome si trova in via Veneto

di Niccolò Di Francesco
Il 6 novembre scorso l’attore statunitense Robert De Niro ha inaugurato il suo hotel a Roma, il Nobu Hotel Rome. Situato in via Veneto, dove in passato si trovava il Grand Hotel, l’albergo è stato progettato dallo studio di architettura Rockwell Group. Dotato di 117 camere e suite, una spa, spazi per eventi privati e un servizio di concierge rivolto a una clientela internazionale, l’hotel è famoso anche per il suo ristorante che propone una cucina fusion giapponese-peruviana. Ma quanto costa soggiornare nell’albergo di Robert De Niro? Una camera doppia standard parte da 995 euro a notte. Le Deluxe, che oltre a essere più grandi sono arredate con materiali pregiati, vengono circa 1000 euro a notte mentre una suite può costare fino a 2200 euro.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
