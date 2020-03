Fissa su un albero una videocamera per un anno: il video (ipnotico) sugli animali diventa virale

La natura sa essere ipnotica e avvincente tanto quanto una serie televisiva e a dimostrarlo è stato Robert Bush Sr, un esperto videomaker che ha deciso di lanciarsi in un esperimento qualche anno fa: posizionare una videocamera su un albero e riprendere, per un anno intero, tutto ciò che accade su un tronco che collega le due rive del fiume.

Sulle montagne della Pennsylvania, negli Stati Uniti, il ruscello ripreso dal videomaker è apparso molto frequentato da un’incredibile varietà di animali: orsi, coyote, anatroccoli, cerbiatti, scoiattoli, fino a 16 specie in tutto. La videotrappola piazzata dal regista ha catturato tantissime specie d’animali in un via vai di quotidianità e, tra questi, c’è stato qualche furbetto che si è accorto della videocamera.

La serie, più un mini-documentario in realtà, risponde al nome di “The Log”, che tradotto in inglese significa “il tronco”, e ha appassionato tantissimi amanti della natura in tutto il mondo, diventando in poco tempo virale. Bush gestisce la pagina Facebook e il canale YouTube del canale Pennsylvania Wildlife Camera, dove pubblica tutti i video di questa bellissima e ipnotica serie (filmati brevi, di circa 20-40 secondi ciascuno).

Di seguito, il video integrale:

