Un’attivista ha comprato un’area della Foresta Amazzonica per la tutela degli animali

L’attivista Luisa Mell ha comprato una vasta area della Foresta Amazzonica per realizzare un rifugio per la tutela degli animali.

A raccontare la vicenda è stata la stessa Luisa Mell in un programma televisivo brasiliano.

Secondo quanto dichiarato dall’attivista, l’area acquistata si trova Rio Grande da Serra, un comune del Brasile situato nello Stato di San Paolo.

L’area, di circa 1 milione di metri quadrati, ospiterà diversi animali e dovrebbe aprire a luglio 2020.

L’accesso al rifugio non sarà consentito agli estranei per tutelare il benessere degli animali, che avranno l’opportunità di vivere in un habitat naturale e privo di qualsiasi rischio.

“Sarà un luogo sacro di rispetto, amore e cura della natura! La foresta sarà preservata e monitorata” ha dichiarato Luisa Mell presentando il progetto.

Gli animali ospitati nell’area della Foresta Amazzonica sono quelli che attualmente trovano rifugio nell’Istituto Luisa Mell.

Si tratta di cani, gatti, maiali, pecore e molte altre specie, inclusi una quarantina di pitbull, destinati ai combattimenti, che proprio di recente sono stati salvati dall’attivista.

