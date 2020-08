La geniale risposta di Elodie agli insulti sessisti dei leghisti dopo le dichiarazioni su Salvini

Dopo le dichiarazioni su Matteo Salvini e sulla Lega rilasciate da Elodie in un’intervista al Corriere della Sera, la cantante è stata sommersa da una valanga di insulti sessisti. Ma la risposta dell’artista non si è fatta attendere.

“E noi vi mettiamo pure al mondo”, ha scritto Elodie in un post su Twitter che ripropone una carrellata di alcuni dei terribili commenti offensivi ricevuti. La cantante romana ha voluto presentare sul suo profilo anche come rappresentazione evidente dell’indice di inciviltà raggiunto sui social.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

I leghisti, accorsi “in difesa” del Capitano, sui social le hanno scritto frasi come: “Cerca solo visibilità questa f…a da quattro soldi”, “Ste z..le con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo devono farsi notare” scrive un altro fan di Salvini. E ancora: “Questa tipa non si sa fare neanche il bidè la mattina e vestirsi”. E non solo: “È un’estracomunitaria non merita di stare a casa nostra”, scrive un utente con tanto di errore grammaticale.

Leggi anche: Elodie attacca: “Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti”. Il Carroccio: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”

Potrebbero interessarti Ferragosto 2020 frasi: gli auguri, le immagini e le citazioni più belli Buon Ferragosto 2020: auguri, immagini WhatsApp, frasi, foto e citazioni da condividere Ferragosto: perché si festeggia? Cosa si celebra il 15 agosto?