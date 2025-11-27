Icona app
Home » Costume
Costume

Regali di Natale: le idee che nessuno ti ha mai dato per un pensiero originale

di Antonio Scali
Il Natale 2025 si avvicina e molti sono in cerca di idee regalo originali per sorprendere il partner, un familiare o gli amici. Non è mai facile infatti trovare qualcosa di innovativo, un pensierino per colpire le persone del cuore senza scadere nel banale. Se siete alla ricerca di idee originali che nessuno vi ha mai dato per i vostri regali di Natale, questo è l’articolo che fa per voi.

Per chi è appassionato di cucina, un regalo certamente innovativo potrebbe riguardare prodotti, utensili e strumenti per preparare deliziosi piatti. Per esempio dei coltelli di design e al tempo stesso funzionali, in modo da unire stile e praticità, per qualsiasi tipo di alimento, con lame adatte per carni, pane, affettati, verdure ecc. Per gli amanti della cucina non potete dimenticare un forno per pizza o un barbecue elettrico.

Se tutti in casa hanno sicuramente un buon servizio di piatti, bicchieri e posate, potete puntare su alcuni oggetti di corredo che sono utili per completare il servizio, come coppette gelato, spremi aglio, piccole forchette o delle tazze dalle forme particolari, magari per gustare una buonissima zuppa, che tanto fa bene in questi mesi invernali.

Per gli amanti dell’abbigliamento, un’idea può essere legata a magliette, felpe e cappellini con ricamato il soggetto di una fotografia: potete far stampare sul capo d’abbigliamento una foto vostra insieme alla persona a cui lo state per regalare, per esempio il partner o i vostri figli. Un modo per dimostrare tutto il vostro affetto e rendere ancor più forte il legame che vi unisce.

Amanti della tecnologia? Le idee regalo per Natale 2025 non possono prescindere dagli ultimi ritrovati tecnologici, per stare sempre al passo coi tempi. Alcuni esempi: casse Bluetooth, lettore ebook, tracker per chi ama correre, stampanti portatili per poter avere sempre con voi le vostre foto del cuore, lampadine smart per gli amanti della domotica, smartwatch e auricolari per chi è sempre connesso, magari per lavoro, e non vuole perdersi neppure una notifica. E ancora gli accessori per la pulizia dei dispositivi elettronici riscuotono sempre molto successo come regali di Natale poco costosi ma altamente utili: tra questi i pulisci smartphone e pc.

Tra i regali più curiosi, una lanterna cantastorie: un buon modo per intrattenere i bambini prima di andare a letto o quando non si vuole usare uno schermo per distrarli. La lanterna è un piccolo proiettore che proietta le immagini di otto fiabe diverse, ognuna delle quali è contenuta in un dischetto, proprio come i vecchi proiettori di negativi. Per chi invece non rinuncia ad essere fit anche a Natale, un buon proposito può essere una comoda friggitrice ad aria, per ridurre al massimo i grassi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, basta solo un po’ di ingegno!

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
