Dopo Marica Pellegrinelli, Ramazzotti ritrova l’amore con una sua ex: l’indiscrezione

Ramazzotti ritrova l’amore con una sua ex fiamma: l’indiscrezione

Che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si siano definitivamente lasciati non c’è più dubbio. A smontare qualsiasi ipotesi di una riappacificazione ci ha pensato il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che ha immortalato un bacio tra la ex del cantante e l’imprenditore Charley Vezza, il nuovo compagno.

Per dimenticare la bella Pellegrini, però, pare che Eros abbia riallacciato i rapporti con una sua ex fiamma cui era molto legato.

Questo secondo le voci che circolano sempre più prepotentemente.

Vero o non vero? Chi è la ex in questione: bocche cucite. Tra l’altro la bella Pellegrini pare che stia vivendo un momento d’oro con l’imprenditore Charley Vezza. Addirittura si dice che sia in dolce attesa, visto che ad un party milanese sembra che si sia toccata più volte la pancia. E’ bastato questo a scatenare il gossip.

Come è noto l’artista romano e la top model si sono separati dopo ben dieci anni d’amore, un matrimonio e due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Un addio che entrambi hanno cercato di rendere il più possibile sereno per amore dei figli, tanto che spesso, anche dopo l’annuncio del divorzio, sono stati paparazzati insieme.

Mentre Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore con Charley Vezza, Eros è ancora single, nonostante i gossip su un suo flirt con Carolina Stramare, Miss Italia 2019, e alcune foto, scattate a Lubiana, in cui abbracciava una ragazza.

La notizia del possibile ritorno di fiamma con una sua ex viene riportata da Oggi che scrive: “Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”. Il giallo monta ancora di più il caso, tra tanti interrogativi. Avvolti nel mistero.

Potrebbero interessarti J.K. Rowling e quel contestato tweet: la polemica sul web “Figli”: il monologo cult di Mattia Torre interpretato da Valerio Mastandrea diventa un film Carlo Cracco, il sorprendente prezzo del suo panettone artigianale

Chi è l’ex misteriosa che ha stregato Ramazzotti? Il cantante è sempre stato molto geloso della sua privacy e per ora non sono state pubblicate foto che possano svelare l’identità della donna.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme in Sicilia per le vacanze con i figli