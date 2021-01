“Quale parola senti tu?”. Il nuovo audio sull’illusione acustica è virale | VIDEO

“Green Needle o Brainstorm? Quale parola senti tu?”. Impazza sui social un nuovo audio sull’illusione acustica che ci ha già fatto divertire negli anni passati. Ricordate “Yanny” o “Laurel”? Il “gioco” è più o meno lo stesso: una voce robotica pronuncia una parola, e il web inevitabilmente si divide su quale sia in realtà il suono pronunciato dalla voce. Ma tranquilli, se sentite una parola diversa da quella che sente il vostro amico non siete matti. Vi sveliamo un segreto: “Sentirete solo la parola che leggete”. Si tratta infatti di una illusione acustica chiamata “effetto McGurk”. Ascoltando un suono, il nostro udito percepisce solo la parola delle due sulla quale decidiamo di concentrarci. Provare per credere!

