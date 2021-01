“Cosa ci aspetta dopo il Covid?: le profezie di Nostradamus per il 2021

Profezie Nostradamus 2021

Dopo un anno segnato dalla pandemia di Covid-19, secondo i sostenitori delle profezie di Nostradamus anche nel 2021 dovremo aspettarci catastrofici eventi. Come ormai è risaputo, le teorie dell’astrologo e farmacista francese non poggiano su basi scientifiche, ma dopo secoli continuano ad incuriosire il mondo intero. Nel 1555 Nostradamus scrisse una serie di quartine in rima raccolte nel celebre volume “Le profezie”, con cui avrebbe predetto, secondo i più affascinati da questa figura, eventi cruciali quali l’ascesa di Hitler, l’attacco alle Torri gemelle, la bomba atomica o lo sbarco sulla Luna. Ma vediamo quali sarebbero le previsioni per il 2021.

Tuttavia, come sottolinea anche Il Fatto Quotidiano che ha verificato le notizie sulle ipotetiche profezie del 2021 facendosi aiutare da un esperto: “Anziché ribadire che gli scritti di Nostradamus siano solamente vaniloqui, scempiaggini, sproloqui senza capo né coda, farebbero uso (gli uomini ndr) più avveduto delle loro energie tentando di smentire il profeta, dovrebbero cioè sforzarsi di non costringere l’uomo ad attendere il 2026 per vedere instaurata la pace universale, a conclusione di una catastrofe”.

1. Una carestia senza precedenti

In effetti anche le Nazioni Unite hanno annunciato che la pandemia lascerà strascichi socio economici catastrofici. Non abbiamo molto tempo prima che centinaia di milioni di persone muoiano di fame, ha detto il capo dell’agenzia di aiuti alimentari dell’Onu.

2. Tempeste solari

“Vedremo l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa”, avrebbe avvertito Nostradamus.

3. Un asteroide colpirà o si avvicinerà molto alla Terra

Secondo le profezie di Nostradamus, “Nel cielo si vede il fuoco e una lunga scia di scintille”.

4. I robot governeranno il mondo

Nel 2021 l’intelligenza artificiale supererà l’uomo. Teoria sostenuta in parte anche da diversi esperti, secondo i quali nei prossimi 3 anni in diversi settori le macchine automatizzate prenderanno il posto delle persone, provocando disoccupazione, disordini sociali e miseria.

5. Una guerra tra due Paesi amici

“Nella città di Dio ci sarà un grande tuono. Due fratelli verranno dilaniati dal Caos, mentre la fortezza resiste il grande leader soccomberà. La terza grande guerra inizierà quando la grande città sarà in fiamme”, recita la profezia.

6. La conquista dello Spazio

Nostradamus avrebbe predetto la colonizzazione della Luna nel 2021.

7. Disastri naturali e un terremoto in California

Stando alle profezie di Nostradamus ci saranno inondazioni in tutto il mondo e un violento terremoto colpirà la California.

