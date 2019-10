La principessa Elisabeth del Belgio compie 18 anni

Non tutti la conoscono, ma c’è un’altra (giovanissima) reale in Europa che potrebbe dare filo da torcere alle bellezze di Kate Middleton e Meghan Markle: si tratta della principessa Elisabeth del Belgio che il 25 ottobre compie 18 anni.

Un compleanno importante che la famiglia reale belga festeggia in grande stile. Bionda e dai lineamenti dolci e delicati, Elisabeth è stata immortalata in tre foto che, in occasione del suo compleanno, sono state diffuse sui social dal palazzo reale.

Contessa di Brabante e figlia di Filippo del Belgio e di Mathilde d’Udekem d’Acoz, Elisabeth si appresta a festeggiare i 18 anni con una grande festa. Ad anticipare l’evento, la casa reale ha pubblicato sui social tre foto di quella che sarà la regina del paese.

Le foto sono state scattate in estate al palazzo reale di Bruxelles, il Koninklijk Paleis. Nella prima immagine si vede la giovane in compagnia di papà Filippo: lui seduto in poltrona in una sala regale, con tanto di dipinti alle spalle, e lei in piedi accanto a lui, in un abito rosso morbido al ginocchio che le mette in risalto i lineamenti e la carnagione chiara.

Nella seconda foto, invece, Elisabeth è ritratta da sola: in una indossa un abito elegante, lungo, blu, mentre scende con grazia (e lunghi capelli al vento) le scale sontuose del palazzo reale.

Nell’altra invece, la giovanissima futura regina lascia da parte il sangue blu e si presenta come una teenager come tante: jeans e scarpe da ginnastica, seduta su una scrivania, con un album di vecchie fotografie tra le mani. Alle sue spalle, ovviamente, una sala che non può non essere quella del palazzo reale, a giudicare da soprammobili e statue.

La principessa Elisabeth è abituata da tempo a stare al centro dell’attenzione pubblica. Già da piccolissima, quando aveva appena dieci anni, ha inaugurato un ospedale pediatrico (che porta il suo nome), mentre qualche anno dopo Elisabeth si è ritrovata a tenere un discorso in occasione di una commemorazione della Prima guerra mondiale.

Per un periodo, però, Elisabeth è scomparsa dalla scena. È successo dopo che la giovane si è ritrovata oggetto di una serie di minacce di morte. Per questo papà Filippo e mamma Mathilde hanno deciso di far vivere la ragazzina lontana dai riflettori per un po’. Ora che ha 18 anni, però, Elisabeth avrà sempre più impegni ufficiali ai quali non potrà sottrarsi.

La giovane erede al trono è stata lontana dai riflettori anche perché studia in Galels, all’Atlantic College, dove sta per terminare la scuola secondaria. La principessa oltre alla sua lingua conosce l’olandese, il francese, l’inglese e sta imparando il cinese e il tedesco.

Intanto, però, è tempo di festeggiamenti. Il 18esimo compleanno della principessa sarà festeggiato a palazzo, dove arriveranno 80 ragazzi da tutto il paese nati nello stesso anno di Elisabeth.