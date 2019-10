Netflix testa la nuova funzione per accelerare o rallentare i film

La pausa pranzo è di 30 minuti, ma la puntata della tua serie preferita ne dura 40: un dramma quotidiano per tanti cinefili e serie tv-addicted, ma Netflix cerca il compromesso e propone la funzione per accelerare e per rallentare la riproduzione dei film e dei suoi contenuti.

Il colosso dell’online Netflix sta testando la nuova funzione che permetterebbe agli spettatori di vedere, ad esempio, Via Col Vento in un’ora e mezza invece che in tre ore, o una puntata di Friends in quaranta minuti rispetto ai canonici 20.

Proteste

Al mondo del cinema, però, questa funzione proprio non va giù, e registi e attori puntano il dito contro la piattaforma per la distribuzione di contenuti multimediali. Uno dei più accaniti critici dell’opzione di Netflix, ad esempio, è il regista del cartone animato “Gli incredibili” Brad Bird che si è scagliato contro questa nuova modalità di riproduzione di film e serie tv: “Un’altra idea incredibilmente brutta”, scrive sul suo account Twitter, “e un altro taglio alla già dissanguata esperienza cinematografica. Perchè supportare e finanziare i film makers da una parte e poi distruggere la presentazione di quegli stessi film?”.

Anche il co-regista di Spiderman e regista di “Le cinque leggende” e di “mostri contro alieni” Peter Ramsey ha demolito la nuova funzione di Netflix sui suoi account social. “I consumatori vogliono anche mangiare e avere rapporti più veloci di una volta e mezzo? 1.5X?”, scrive su Twitter, “Hanno ragione? Deve essere tutto studiato per le persone pigre e senza gusto?”.

La risposta di Netflix

Netflix però risponde e fa sapere che la nuova funzione è stata espressamente richiesta da un numero consistente di iscritti e che è stata testata per andare incontro agli spettatori.

“Testiamo regolarmente nuove funzionalità che potrebbero aiutare a migliorarci. Quest’ultimo test ha generato una discreta quantità di feedback, sia a favore che contro”, spiegano dall’azienda, come riporta L’Huffington Post, “È una funzionalità che è stata a lungo disponibile sui lettori DVD – ed è stata spesso richiesta dai nostri membri. Ad esempio, le persone che cercano di rivedere la loro scena preferita o vogliono rallentare perché è un titolo in lingua straniera.”

