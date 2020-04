I “neri” che ballano al funerale con la bara diventano delle statuine

Durante questi mesi di quarantena a causa del Coronavirus, sui social hanno spopolato i video dei becchini ghanesi (I “neri”, come molti utenti hanno cercato su Google) che ballano ai funerali con la bara. Un rito realmente esistente, e che è diventato di recente un popolarissimo meme. Come vi avevamo raccontato in un precedente articolo, si tratta di un’usanza molto in voga in Ghana e nota come Ghana’s dancing pallbearers (I necrofori ballerini del Ghana). Insomma, un modo per trasformare un funerale in un momento quasi di festa, per esorcizzare il dolore.

Ebbene, adesso i “neri” che ballano al funerale si spostano dal mondo dei social e dei meme per diventare delle statuine che chiunque può acquistare online. Sfruttando il grande successo di questi video, infatti, l’azienda JMG 1/64 Miniatures di Hong Kong ha deciso di realizzare e mettere in commercio le prime statuine dei becchini ballerini ghanesi.

In particolare ci sono due set tra cui poter scegliere: il primo comprende sette becchini in miniatura, ben realizzati, con tanto di vestiti curati e gli immancabili occhiali scuri oltre a una piccola bara. Il secondo, invece, ha solo cinque statuine raffigurate a carponi con sopra sempre una piccola bara. Sul sito di JMG è già possibile acquistare le statuine, anche se il prezzo non è esattamente modico: 45,19 e 36,89 euro rispettivamente per i due set con spedizione internazionale.

I “neri” che ballano con la bara: la storia del meme

Come detto il popolare video è reale, e rappresenta una tradizione esistente in Africa, in particolare in Ghana. Il video originale è del 2017, e a raccontare quest’usanza che a noi può apparire quanto meno singolare era stata la BBC, con un servizio pubblicato su Youtube. Nel filmato, però, i becchini ghanesi non ballano a ritmo di musica house, ma si muovono seguendo i canti tradizionali eseguiti da una banda dietro di loro e dalle persone che li circondano.

Qual è la canzone che invece ascoltiamo nel meme? Si tratta di Astronomia del duo olandese Vicetone e Tony Igy, un brano del 2014. Ecco il video originale della BBC:

