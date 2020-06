Piero Angela: “Mia moglie ha rinunciato alla sua carriera per seguirmi. Senza di lei non avrei fatto nulla”

Piero Angela e la moglie Margherita

Piero Angela, 91 anni, è la rockstar della divulgazione scientifica in Italia. Con la sua rubrica Quark prima e Superquark dopo è riuscito a rendere popolare la scienza attraverso il piccolo schermo. Della sua famiglia conosciamo il figlio, Alberto Angela, che con lui è autore del programma documentaristico Ulisse. E da qualche tempo è diventato noto anche il nipote Edoardo, che ha attirato l’attenzione dei social per la sua bellezza. Della moglie Margherita Pastore, invece, non si sa molto.

Della sua vita privata e della moglie, Piero Angela aveva parlato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera nel 2016: “Margherita si è occupata di tutto, io non ho fatto niente”. E anche sul palco del ‘Libri Come’, la Festa del Libro e della Lettura all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il giornalista aveva parlato di lei: “È qui in incognito. Non ha mai voluto essere fotografata. Mia moglie è stata una santa. Il nostro è stato un colpo di fulmine. Lei era una ragazza, faceva la danzatrice, quando ci siamo conosciuti e ha rinunciato alla carriera per venire con me a Parigi. Poi sono nati subito i figli. È stata una scelta di sacrificio. Ho avuto da lei la possibilità di fare cose che da solo non avrei fatto. Mi ha incoraggiato e criticato”.

Piero Angela e la moglie Margherita Pastore si sono conosciuti quando lui era ancora un pianista di jazz. E lei una ballerina. Si sono sposati nel 1955. Dal matrimonio sono nati Alberto Angela e Christine.

Leggi anche: Piero Angela a TPI: “Il virus c’è ancora. Durante la pandemia è morto un mio caro amico, l’ho rivisto in un barattolo con una targhetta”

Potrebbero interessarti Nuova scoperta a Stonehenge: anello di monoliti trovato vicino al sito sacro Il Molise offre case-vacanza gratis quest’estate: boom di richieste da tutto il mondo L’infermiera in intimo e tuta anti Covid trasparente è diventata una modella