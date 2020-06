Il botta e risposta (inaspettato) tra la popstar Miley Cyrus e il premier Giuseppe Conte su Twitter

Miley Cyrus e Giuseppe Conte su Twitter

È il botta e risposta che non ti aspetteresti quello tra la popstar statunitense Miley Cyrus e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Su Twitter, infatti, l’ex Hannah Montana ha chiesto aiuto ad alcuni capi di governo, tra cui il nostro premier, per sostenere l’iniziativa ‘Global Goal: Unite For Future’.

“L’Italia e il mondo sono uniti nella solidarietà con i Black Lives Matter negli Usa. Noi dobbiamo restare uniti per affrontare il Covid-19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore. Ti unisci a noi Giuseppe Conte? #globalgoalunite”, ha scritto su Twitter Miley Cyrus indirizzando il suo post a Conte.

E il nostro presidente del Consiglio non si è tirato indietro: “L’Italia è stata in prima linea nella battaglia contro il #COVID19 ed è impegnata nell’ACT-Accelerator per assicurare un accesso universale e equo ai vaccini e ai trattamenti. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono fondamentali per avere successo. Insieme ce la faremo”, ha replicato Giuseppe Conte alla popstar. “Grazie mille”, ha risposto la cantante e attrice, in italiano.

