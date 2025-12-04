Milano è la terza città al mondo per abbonati a OnlyFans: è quanto emerge dalla ricerca OnlyFans Wrapped 2025 curata dalla società di analisi OnlyGuider. Secondo i numeri raccolti dal sito specializzato, al primo posto si piazza Atlanta seguita da Orlando. Al terzo, per l’appunto, troviamo Milano dove, nel 2025, si sono spesi 423.256 dollari ogni 10mila abitanti, circa 365mila euro. Una spesa di 58 milioni di dollari se rapportata all’intera popolazione. La spesa, inoltre, è aumentata del 20% rispetto all’anno precedente. In generale, l’Italia è il Paese in cui la spesa per i servizi della piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento è cresciuta più velocemente (+24,48%) al pari con la Spagna.

Gli italiani, nell’ultimo anno, hanno speso 355 milioni di dollari, pari a circa 306 milioni di euro, per gli abbonamenti a OnlyFans, una cifra che pone l’Italia al quarto posto al mondo tra i Paesi più spendaccioni. “Non si tratta di slogan sulla creator economy: è una domanda reale e misurabile. L’appetito dell’Italia sta crescendo più velocemente di quasi tutte le nazioni occidentali” ha dichiarato l’amministratore delegato di OnlyGuider, Sam Pierce, le cui parole sono riportate da Open. La ricerca non si basa sui movimenti finanziari, un fatto che violerebbe la privacy di ogni singolo utente, ma semplicemente su un algoritmo che incrocia i volumi di ricerca con la densità abitativa.