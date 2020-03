Tra le migliori università del mondo ben 4 atenei italiani: otto dipartimenti nella top 10

Tra le migliori università del mondo ben 4 sono italiane. A dirlo è la nuova classifica delle migliori università del mondo Qs World University Ranking 2020. Con un totale di otto dipartimenti che si posizionano tra i migliori 10 al mondo nella classifica per materia l’Italia è la settima migliore nazione al mondo al mondo per istruzione universitaria, la seconda in Europa dopo la Germania. E le eccellenze italiane che si distinguono a livello internazionale per alcune discipline sbaragliano nomi come Cambridge e Harvard. Ma quali sono e dove sono gli otto atenei del Paese che si posizionano nella top 10 delle università migliori del mondo?

Università La Sapienza di Roma

Nella corona delle eccellenze italiane l’università La Sapienza di Roma, con il suo Dipartimento di Storia e Storia Antica, è la seconda migliore università al mondo per gli studi classici, dopo Oxford. Nella categoria disciplinare di “Classics & Ancient History” La Sapienza sale sul podio superando Cambridge. L’ateneo viene riconosciuto anche come migliore università italiana per gli studi in Archeologia, ottava a livello internazionale.

Scuola Normale di Pisa

Altra eccellenza italiana sul podio delle top 10 mondiali per gli studi umanistici, la Normale di Pisa che trova un riconoscimento internazionale nel “Qs World University Ranking 2020 by Subject” come ottava al mondo e seconda in Italia. Un netto miglioramento rispetto allo scorso anno, dove era arrivata “solo” 22esima a livello internazionale e terza in Italia.

Politecnico di Milano

Non stupisce la presenza del Politecnico di Milano tra le migliori università a livello internazionale: le performance dell’ateneo milanese non sono nuove ai più. Ben quattro, infatti, i dipartimenti del Politecnico che figurano nella top 10 mondiale. L’università meneghina scala le classifiche internazionali aggiudicandosi il settimo posto sia per il Dipartimento di Architettura che per quello di Ingegneria civile e strutturale. Ad una sola posizione dal rinomato Massachusetts Institute of Technology (MIT), il Politecnico di Milano si posiziona sesto ateneo al mondo per Arte e Design. Nono posto invece per il dipartimento di Ingegneria meccanica e aeronautica.

Università Bocconi di Milano

Tra le eccellenze dello stivale non poteva mancare l’Università Bocconi di Milano che anche nel 2020 si riconferma tra le migliori Business School del mondo. Bocconi guadagna il settimo posto come università italiana d’eccellenza internazionale per il dipartimento di Business & Management. Un grande brand made in Italy che, ancora una volta, si riconferma tra le migliori università economiche d’Europa e del mondo nel 2020.

